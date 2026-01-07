Оккупанты пытаются накопить ресурсы в Серебрянском лесу - ДШВ

$42.560.14
49.800.29
ukenru
6 января, 19:00 • 17561 просмотра
Макрон заявил о согласовании Парижской декларации о гарантиях безопасности для Украины: что она предусматривает
6 января, 14:48 • 35792 просмотра
Итальянцу Рокко, который уважает путина и считает Украину "плохой страной", запретили въезд на 3 года - ГПСУ
6 января, 11:59 • 116616 просмотра
Гарантии безопасности для Украины будут включать обязательные обязательства поддержки: Reuters узнало, что в проекте заявления Парижского саммита
6 января, 11:40 • 185079 просмотра
Туск: на саммите во Франции обсудят детали "Парижской декларации", подписание возможно в ближайшие дни в Вашингтоне
6 января, 09:58 • 72480 просмотра
Еще одной проверке скандальной клиники Odrex, где умерли пациенты, быть
6 января, 08:46 • 85042 просмотра
Reuters: союзники Украины собираются в Париже для согласования вкладов в многонациональные силы и более широкие гарантии безопасности
Эксклюзив
5 января, 19:29 • 65476 просмотра
Ребенок, попавший в реанимацию после стоматологического лечения, жив
Эксклюзив
5 января, 14:42 • 85651 просмотра
Демонстрация обновления власти, усиление влияния Президента: политолог о кадровых изменениях в Украине
Эксклюзив
5 января, 14:05 • 166774 просмотра
Астрологический прогноз 5-11 января: момент истины для лидеров и власти
5 января, 13:13 • 65118 просмотра
Лидеру Венесуэлы Мадуро грозит смертная казнь в США: в чем его подозреваютVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−1°
2.5м/с
92%
747мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Украинская делегация продолжила обсуждать дипломатический путь окончания войны с посланниками Трампа - ЗеленскийVideo6 января, 22:31 • 11313 просмотра
В Киеве обнаружили подпольную школу, воспитывающую детей в духе "русского мира": в МОН анонсировали проверку6 января, 23:35 • 14630 просмотра
Чехия продолжит участие в инициативе по боеприпасам для Украины при условии финансирования другими государствами - премьер7 января, 01:16 • 5200 просмотра
Италия не отправит войска в Украину в рамках гарантий безопасности - Мелони02:57 • 10357 просмотра
Швеция готова предоставить Украине истребители Gripen после подписания мирного соглашения04:03 • 15202 просмотра
публикации
Мороз и гололедица: как избежать переломов и как действовать, если все же травмировались6 января, 11:35 • 43571 просмотра
Последний из праздников рождественского цикла – Крещение: традиции и суеверия5 января, 18:15 • 80885 просмотра
Астрологический прогноз 5-11 января: момент истины для лидеров и власти
Эксклюзив
5 января, 14:05 • 166758 просмотра
Отбор без конкурса: зачем вице-премьер спешит с назначением главы Госавиаслужбы5 января, 12:50 • 108975 просмотра
Смерть за $42 500: история Светланы Гук о лечении мужа в одесской клинике OdrexPhoto
Эксклюзив
5 января, 09:07 • 165677 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кир Стармер
Эмманюэль Макрон
Оксен Лисовой
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Франция
Великобритания
Париж
Реклама
УНН Lite
Кристен Стюарт заявила, что "хотела бы" снять перезапуск "Сумерек"6 января, 12:31 • 21501 просмотра
В США стремительно растет количество подписей под петициями о депортации Ники Минаж5 января, 21:31 • 41755 просмотра
"Аватар: Огонь и пепел" собрал миллиард долларов в мировом прокатеVideo4 января, 17:30 • 85321 просмотра
Ди Каприо не смог прибыть на кинофестиваль из-за ограничений на полеты на фоне операции США в Венесуэле4 января, 16:22 • 77626 просмотра
Дамиано Давид из Måneskin и Дав Кэмерон объявили о помолвкеPhoto4 января, 15:02 • 72365 просмотра
Актуальное
Техника
Золото
The New York Times
9К720 Искандер
Шахед-136

Оккупанты пытаются накопить ресурсы в Серебрянском лесу - ДШВ

Киев • УНН

 • 1496 просмотра

российские оккупанты пытаются накопить ресурсы в Серебрянском лесу, чтобы обойти Дроновку и продвинуться к Платоновке и Закитному. Бойцы Десантно-штурмовых войск отрезают логистику противника, уничтожив 2 оккупантов, 2 багги, 1 квадроцикл, 4 мотоцикла и 5 вражеских укрытий.

Оккупанты пытаются накопить ресурсы в Серебрянском лесу - ДШВ

российские оккупанты пытаются накопить ресурсы в Серебрянском лесу: в то же время бойцы Десантно-штурмовых войск отрезают логистику противника. Об этом сообщает УНН со ссылкой на 81 отдельную аэромобильную Слобожанскую бригаду.

Подробности

Сейчас ситуация вокруг Дроновки остается напряженной.

С начала года россияне активизировали работу по накоплению ресурсов в Серебрянском лесу. Таким образом, противник пытается повысить обеспечение своих передовых позиций, которые планируют малыми группами обойти Дроновку

 - говорится в сообщении.

Как отметили в бригаде, конечной целью противника является установление полного контроля над населенным пунктом Дроновка и продвижение в сторону Платоновки и Закитного.

В случае оккупации данных населенных пунктов и с учетом сложного рельефа местности, враг сможет беспрепятственно настраивать логистическое обеспечение вдоль реки Северский Донец. Таким образом, это угрожает продвижению в сторону Лимана и Славянска

- добавили в пресс-службе бригады.

Там добавили: за последние сутки операторы дронов батальона беспилотных систем "Апачи" 81 отдельной аэромобильной бригады 7 корпуса ДШВ уничтожили:

  • 2 российских оккупантов;
    • 2 транспортных средства типа багги;
      • 1 квадроцикл;
        • 4 мотоцикла;
          • 5 вражеских укрытий.

            Операторы дронов целенаправленно уничтожают в Серебрянском лесу скопления транспорта и живой силы противника

            - говорится в сообщении.

            Напомним

            В конце декабря агенты партизанского движения "АТЕШ" сожгли вышку связи в Новосибирске, которая обеспечивала управление и коммуникацию для подразделений армии РФ. Этот объект также использовался для перехвата гражданских и военных коммуникаций.

            Евгений Устименко

            Война в Украине
            Техника
            Война в Украине
            Славянск