Оккупанты пытаются накопить ресурсы в Серебрянском лесу - ДШВ
Киев • УНН
российские оккупанты пытаются накопить ресурсы в Серебрянском лесу, чтобы обойти Дроновку и продвинуться к Платоновке и Закитному. Бойцы Десантно-штурмовых войск отрезают логистику противника, уничтожив 2 оккупантов, 2 багги, 1 квадроцикл, 4 мотоцикла и 5 вражеских укрытий.
Подробности
Сейчас ситуация вокруг Дроновки остается напряженной.
С начала года россияне активизировали работу по накоплению ресурсов в Серебрянском лесу. Таким образом, противник пытается повысить обеспечение своих передовых позиций, которые планируют малыми группами обойти Дроновку
Как отметили в бригаде, конечной целью противника является установление полного контроля над населенным пунктом Дроновка и продвижение в сторону Платоновки и Закитного.
В случае оккупации данных населенных пунктов и с учетом сложного рельефа местности, враг сможет беспрепятственно настраивать логистическое обеспечение вдоль реки Северский Донец. Таким образом, это угрожает продвижению в сторону Лимана и Славянска
Там добавили: за последние сутки операторы дронов батальона беспилотных систем "Апачи" 81 отдельной аэромобильной бригады 7 корпуса ДШВ уничтожили:
- 2 российских оккупантов;
- 2 транспортных средства типа багги;
- 1 квадроцикл;
- 4 мотоцикла;
- 5 вражеских укрытий.
Операторы дронов целенаправленно уничтожают в Серебрянском лесу скопления транспорта и живой силы противника
