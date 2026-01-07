Оккупанты пытаются накопить ресурсы в Серебрянском лесу - ДШВ

российские оккупанты пытаются накопить ресурсы в Серебрянском лесу: в то же время бойцы Десантно-штурмовых войск отрезают логистику противника. Об этом сообщает УНН со ссылкой на 81 отдельную аэромобильную Слобожанскую бригаду.

Подробности

Сейчас ситуация вокруг Дроновки остается напряженной.

С начала года россияне активизировали работу по накоплению ресурсов в Серебрянском лесу. Таким образом, противник пытается повысить обеспечение своих передовых позиций, которые планируют малыми группами обойти Дроновку - говорится в сообщении.

Как отметили в бригаде, конечной целью противника является установление полного контроля над населенным пунктом Дроновка и продвижение в сторону Платоновки и Закитного.

В случае оккупации данных населенных пунктов и с учетом сложного рельефа местности, враг сможет беспрепятственно настраивать логистическое обеспечение вдоль реки Северский Донец. Таким образом, это угрожает продвижению в сторону Лимана и Славянска - добавили в пресс-службе бригады.

Там добавили: за последние сутки операторы дронов батальона беспилотных систем "Апачи" 81 отдельной аэромобильной бригады 7 корпуса ДШВ уничтожили:

2 российских оккупантов;

2 транспортных средства типа багги;

1 квадроцикл;

4 мотоцикла;

5 вражеских укрытий.

Операторы дронов целенаправленно уничтожают в Серебрянском лесу скопления транспорта и живой силы противника - говорится в сообщении.

