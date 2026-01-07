Окупанти намагаються накопичити ресурси у Серебрянському лісі - ДШВ

російські окупанти намагаються накопичити ресурси у Серебрянському лісі: водночас бійці Десантно-штурмових військ відрізають логістику противника. Про це повідомляє УНН з посиланням на 81 окрему аеромобільну Слобожанську бригаду.

Деталі

Наразі ситуація навколо Дронівки залишається напруженою.

З початку року росіяни активізували роботу із накопичення ресурсів у Серебрянському лісі. Таким чином, противник намагається підвищити забезпечення своїх передових позицій, які планують малими групами обійти Дронівку - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в бригаді, кінцевою метою противника є встановлення повного контролю над населеним пунктом Дронівка та просування у бік Платонівки та Закітного.

У разі окупації даних населених пунктів та з урахуванням складного рельєфу місцевості, ворог зможе безперешкодно налаштовувати логістичне забезпечення вздовж річки Сіверський Донець. Таким чином, це загрожує просуванню у бік Лиману та Слов’янська - додали в пресслужбі бригади.

Там додали: за останню добу оператори дронів батальйону безпілотних систем "Апачі" 81 окремої аеромобільної бригади 7 корпусу ДШВ знищили:

2 російських окупантів;

2 транспортних засоби типу баггі;

1 квадроцикл;

4 мотоцикли;

5 ворожих укриттів.

Оператори дронів цілеспрямовано знищують у Серебрянському лісі накопичення транспорту та живої сили противника - йдеться в повідомленні.

