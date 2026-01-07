$42.560.14
6 січня, 19:00
Макрон заявив про узгодження Паризької декларації щодо гарантій безпеки для України: що вона передбачає
6 січня, 14:48 • 33058 перегляди
Італійцю Рокко, який поважає путіна та вважає Україну "поганою країною", заборонили в'їзд на 3 роки - ДПСУ
6 січня, 11:59 • 111623 перегляди
Гарантії безпеки для України включатимуть обов'язкові зобов'язання підтримки: Reuters дізналося, що у проєкті заяви Паризького саміту
6 січня, 11:40 • 177607 перегляди
Туск: на саміті у Франції обговорять деталі "Паризької декларації", підписання можливе найближчими днями у Вашингтоні
6 січня, 09:58 • 70383 перегляди
Ще одній перевірці скандальної клініки Odrex, де померли пацієнти, бути
6 січня, 08:46 • 83757 перегляди
Reuters: союзники України збираються у Парижі для узгодження внесків у багатонаціональні сили і ширші гарантії безпеки
Ексклюзив
5 січня, 19:29 • 64638 перегляди
Дитина, яка потрапила до реанімації після стоматлікування, жива
Ексклюзив
5 січня, 14:42 • 85287 перегляди
Демонстрація оновлення влади, посилення впливу Президента: політолог про кадрові зміни в Україні
Ексклюзив
5 січня, 14:05 • 164691 перегляди
Астрологічний прогноз 5-11 січня: момент істини для лідерів і влади
5 січня, 13:13 • 64823 перегляди
Лідеру Венесуели Мадуро загрожує смертна кара у США: у чому його підозрюютьVideo
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Окупанти намагаються накопичити ресурси у Серебрянському лісі - ДШВ

Київ • УНН

 • 236 перегляди

російські окупанти намагаються накопичити ресурси у Серебрянському лісі, щоб обійти Дронівку та просунутися до Платонівки та Закітного. Бійці Десантно-штурмових військ відрізають логістику противника, знищивши 2 окупантів, 2 баггі, 1 квадроцикл, 4 мотоцикли та 5 ворожих укриттів.

Окупанти намагаються накопичити ресурси у Серебрянському лісі - ДШВ

російські окупанти намагаються накопичити ресурси у Серебрянському лісі: водночас бійці Десантно-штурмових військ відрізають логістику противника. Про це повідомляє УНН з посиланням на 81 окрему аеромобільну Слобожанську бригаду.

Деталі

Наразі ситуація навколо Дронівки залишається напруженою.

З початку року росіяни активізували роботу із накопичення ресурсів у Серебрянському лісі. Таким чином, противник намагається підвищити забезпечення своїх передових позицій, які планують малими групами обійти Дронівку

 - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в бригаді, кінцевою метою противника є встановлення повного контролю над населеним пунктом Дронівка та просування у бік Платонівки та Закітного.

У разі окупації даних населених пунктів та з урахуванням складного рельєфу місцевості, ворог зможе безперешкодно налаштовувати логістичне забезпечення вздовж річки Сіверський Донець. Таким чином, це загрожує просуванню у бік Лиману та Слов’янська

- додали в пресслужбі бригади.

Там додали: за останню добу оператори дронів батальйону безпілотних систем "Апачі" 81 окремої аеромобільної бригади 7 корпусу ДШВ знищили:

  • 2 російських окупантів;
    • 2 транспортних засоби типу баггі;
      • 1 квадроцикл;
        • 4 мотоцикли;
          • 5 ворожих укриттів.

            Оператори дронів цілеспрямовано знищують у Серебрянському лісі накопичення транспорту та живої сили противника

            - йдеться в повідомленні.

            Нагадаємо

            Наприкінці грудня агенти партизанського руху "АТЕШ" спалили вежу зв'язку в новосибірську, яка забезпечувала управління та комунікацію для підрозділів армії рф. Цей об'єкт також використовувався для перехоплення цивільних та військових комунікацій.

            Євген Устименко

