Окупанти намагаються накопичити ресурси у Серебрянському лісі - ДШВ
Київ • УНН
російські окупанти намагаються накопичити ресурси у Серебрянському лісі, щоб обійти Дронівку та просунутися до Платонівки та Закітного. Бійці Десантно-штурмових військ відрізають логістику противника, знищивши 2 окупантів, 2 баггі, 1 квадроцикл, 4 мотоцикли та 5 ворожих укриттів.
Деталі
Наразі ситуація навколо Дронівки залишається напруженою.
З початку року росіяни активізували роботу із накопичення ресурсів у Серебрянському лісі. Таким чином, противник намагається підвищити забезпечення своїх передових позицій, які планують малими групами обійти Дронівку
Як зазначили в бригаді, кінцевою метою противника є встановлення повного контролю над населеним пунктом Дронівка та просування у бік Платонівки та Закітного.
У разі окупації даних населених пунктів та з урахуванням складного рельєфу місцевості, ворог зможе безперешкодно налаштовувати логістичне забезпечення вздовж річки Сіверський Донець. Таким чином, це загрожує просуванню у бік Лиману та Слов’янська
Там додали: за останню добу оператори дронів батальйону безпілотних систем "Апачі" 81 окремої аеромобільної бригади 7 корпусу ДШВ знищили:
- 2 російських окупантів;
- 2 транспортних засоби типу баггі;
- 1 квадроцикл;
- 4 мотоцикли;
- 5 ворожих укриттів.
Оператори дронів цілеспрямовано знищують у Серебрянському лісі накопичення транспорту та живої сили противника
