Агенти "АТЕШ" знищили вежу зв'язку біля авіабази в новосибірську

Агенти партизанського руху "АТЕШ" знищили у російському Новосибірську вежу зв'язку, яка використовувалася у військових цілях. Про це українські партизани повідомили в Телеграм-каналі, пише УНН.

Агенти "АТЕШ" спалили вежу зв'язку біля авіабази Толмачово в Новосибірську - йдеться у повідомленні.

Ця вежа забезпечувала надійне, захищене й ефективне управління та комунікацію для підрозділів армії рф, що базуються на авіабазі Толмачово, включаючи в/ч 12739 (337-й окремий вертолітний полк), в/ч 3733 (10-а окрема авіаційна ескадрилья Росгвардії), в/ч 23529 (21-а авіаційна комендатура).

Вежа служила для перехоплення і прослуховування цивільних та військових комунікацій у регіоні.

Виведення цього об'єкта з ладу ускладнює командуванню Збройних сил РФ управління власними силами і позбавляє їх важливого інструменту для збору розвідувальної інформації, підкреслили партизани.

Нагадаємо

Агенти АТЕШ у Залізничному районі воронежа знищили тепловоз, який використовувався для перевезення військових вантажів для Куп'янського угруповання військ рф. Це ускладнило формування ешелонів та порушило графіки відправлення складів зі зброєю.