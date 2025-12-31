Агенти "АТЕШ" знищили вежу зв'язку біля авіабази в новосибірську

$42.390.17
Ексклюзив
07:11 • 1418 перегляди
Курс гривні у 2026 році: експерт розповів, чого очікувати у наступному році 
06:00 • 3758 перегляди
НБУ істотно девальвує гривню: курс валют на останній день 2025 року
30 грудня, 18:06 • 19738 перегляди
Санта перетнув кордон України з подарунками та "гарантіями безпеки" - прикордонникиPhotoVideo
Ексклюзив
30 грудня, 15:27 • 50264 перегляди
Східний гороскоп на 2026 рік: що віщує Рік Червоного Вогняного Коня для всіх знаків
30 грудня, 15:00 • 36328 перегляди
Зеленський: зустрічі радників "коаліції охочих" в Україні і лідерів у Франції планують 3 і 6 січня, команда Трампа готова до участі у дієвих форматах
30 грудня, 13:51 • 32142 перегляди
Операція рф для зриву домовленостей Зеленського і Трампа: у розвідці розвінчали фейк про "атаку" на резиденцію путіна
30 грудня, 13:07 • 30231 перегляди
"Атака" БПЛА на резиденцію путіна: у ISW не знайшли доказів причетності України
30 грудня, 12:27 • 21339 перегляди
У новорічну ніч в Україні діятимуть графіки відключень - Держенергонагляд
Ексклюзив
30 грудня, 11:22 • 19644 перегляди
Як відпустити рік, що минає, і зайти в новий без емоційного вантажу: поради психолога
30 грудня, 11:09 • 24200 перегляди
пєсков відмовився надати докази атаки БПЛА на резиденцію путіна, закликавши "вірити на слово" кремлюVideo
Венесуела почала закривати нафтові свердловини через блокаду США - Bloomberg30 грудня, 21:59 • 7604 перегляди
Польща вимагає розслідувати дезінформацію в TikTok із закликами до виходу з ЄС30 грудня, 23:34 • 7200 перегляди
Одеса зазнала масованої атаки БпЛА: пошкоджено житлову та енергетичну інфраструктуру, постраждали дітиPhoto31 грудня, 01:06 • 21107 перегляди
У Німеччині пограбували банк на 30 мільйонів євро під час різдвяних свят31 грудня, 01:42 • 13376 перегляди
ISW: кремль відмовляється надавати докази атаки українських дронів на резиденцію путіна і навіть заперечує необхідність у цьому04:30 • 4964 перегляди
Шукали найкращого, а знайшли Зелінського. В Кулеби пояснили, як обирали кандидата на посаду голови Державіаслужби30 грудня, 11:23 • 43173 перегляди
Помилковий діагноз під час вагітності та рекомендація лікаря робити аборт: як родина ледь не втратила дитину через Odrex 30 грудня, 10:14 • 46415 перегляди
Коли планета зустрічає Новий рік: хто святкує першим і хто останнімPhoto30 грудня, 09:46 • 41853 перегляди
Кадровий реванш Кулеби у Державіаслужбі: Кабмін розгляне кандидатуру Зелінського на посаду голови регулятора29 грудня, 12:07 • 68712 перегляди
МОЗ має перевірити ТОВ "Медичний дім "Одрекс" - юрособу клініки Odrex, яка фігурує у кримінальних справах про шахрайство 29 грудня, 10:49 • 66734 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Лавров Сергій Вікторович
Сергій Лисак
Олег Кіпер
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Одеса
Польща
Вийшов трейлер останньої частини «Дивних див»Video30 грудня, 19:50 • 13958 перегляди
Актор Ідріс Ельба удостоєний лицарського звання30 грудня, 13:45 • 25229 перегляди
Бейонсе стала доларовою мільярдеркою - Forbes29 грудня, 15:34 • 36717 перегляди
Каньє Вест та Б'янка Сенсорі відвідали Disney разом з дітьми29 грудня, 08:13 • 49969 перегляди
Опалення
Техніка
Шахед-136
Brent
TikTok

Агенти "АТЕШ" знищили вежу зв'язку біля авіабази в новосибірську

Київ • УНН

 • 24 перегляди

Агенти партизанського руху "АТЕШ" спалили вежу зв'язку в новосибірську, яка забезпечувала управління та комунікацію для підрозділів армії рф. Цей об'єкт також використовувався для перехоплення цивільних та військових комунікацій.

Агенти партизанського руху "АТЕШ" знищили у російському Новосибірську вежу зв'язку, яка використовувалася у військових цілях. Про це українські партизани повідомили в Телеграм-каналі, пише УНН.

Агенти "АТЕШ" спалили вежу зв'язку біля авіабази Толмачово в Новосибірську

- йдеться у повідомленні.

Ця вежа забезпечувала надійне, захищене й ефективне управління та комунікацію для підрозділів армії рф, що базуються на авіабазі Толмачово, включаючи в/ч 12739 (337-й окремий вертолітний полк), в/ч 3733 (10-а окрема авіаційна ескадрилья Росгвардії), в/ч 23529 (21-а авіаційна комендатура).

Вежа служила для перехоплення і прослуховування цивільних та військових комунікацій у регіоні.

Виведення цього об'єкта з ладу ускладнює командуванню Збройних сил РФ управління власними силами і позбавляє їх важливого інструменту для збору розвідувальної інформації, підкреслили партизани.

Нагадаємо

Агенти АТЕШ у Залізничному районі воронежа знищили тепловоз, який використовувався для перевезення військових вантажів для Куп'янського угруповання військ рф. Це ускладнило формування ешелонів та порушило графіки відправлення складів зі зброєю.

Ольга Розгон

СуспільствоВійна в Україні
Воєнний стан
Війна в Україні