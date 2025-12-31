Агенты "АТЕШ" уничтожили вышку связи возле авиабазы в новосибирске

$42.390.17
49.860.20
ukenru
Эксклюзив
07:11 • 1396 просмотра
Курс гривны в 2026 году: эксперт рассказал, чего ожидать в следующем году
06:00 • 3726 просмотра
НБУ существенно девальвирует гривну: курс валют на последний день 2025 года
30 декабря, 18:06 • 19718 просмотра
Санта пересек границу Украины с подарками и «гарантиями безопасности» — пограничникиPhotoVideo
Эксклюзив
30 декабря, 15:27 • 50228 просмотра
Восточный гороскоп на 2026 год: что предвещает Год Красной Огненной Лошади для всех знаков
30 декабря, 15:00 • 36308 просмотра
Зеленский: встречи советников "коалиции желающих" в Украине и лидеров во Франции планируются 3 и 6 января, команда Трампа готова к участию в действенных форматах
30 декабря, 13:51 • 32126 просмотра
Операция РФ по срыву договоренностей Зеленского и Трампа: в разведке развенчали фейк об "атаке" на резиденцию Путина
30 декабря, 13:07 • 30216 просмотра
"Атака" БПЛА на резиденцию путина: в ISW не нашли доказательств причастности Украины
30 декабря, 12:27 • 21333 просмотра
В новогоднюю ночь в Украине будут действовать графики отключений - Госэнергонадзор
Эксклюзив
30 декабря, 11:22 • 19642 просмотра
Как отпустить уходящий год и войти в новый без эмоционального груза: советы психолога
30 декабря, 11:09 • 24197 просмотра
песков отказался предоставить доказательства атаки БПЛА на резиденцию путина, призвав "верить на слово" кремлюVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−5°
4.2м/с
82%
736мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Венесуэла начала закрывать нефтяные скважины из-за блокады США - Bloomberg30 декабря, 21:59 • 7604 просмотра
Польша требует расследовать дезинформацию в TikTok с призывами к выходу из ЕС30 декабря, 23:34 • 7200 просмотра
Одесса подверглась массированной атаке БПЛА: повреждена жилая и энергетическая инфраструктура, пострадали детиPhoto31 декабря, 01:06 • 21107 просмотра
В Германии ограбили банк на 30 миллионов евро во время рождественских праздников31 декабря, 01:42 • 13376 просмотра
ISW: кремль отказывается предоставлять доказательства атаки украинских дронов на резиденцию путина и даже отрицает необходимость в этом04:30 • 4964 просмотра
публикации
Искали лучшего, а нашли Зелинского. У Кулебы объяснили, как выбирали кандидата на должность главы Госавиаслужбы30 декабря, 11:23 • 43152 просмотра
Ошибочный диагноз во время беременности и рекомендация врача делать аборт: как семья едва не потеряла ребенка из-за Odrex30 декабря, 10:14 • 46393 просмотра
Когда планета встречает Новый год: кто празднует первым и кто последнимPhoto30 декабря, 09:46 • 41833 просмотра
Кадровый реванш Кулебы в Госавиаслужбе: Кабмин рассмотрит кандидатуру Зелинского на должность главы регулятора29 декабря, 12:07 • 68691 просмотра
Минздрав должен проверить ООО "Медицинский дом "Одрекс" - юрлицо клиники Odrex, фигурирующей в уголовных делах о мошенничестве29 декабря, 10:49 • 66712 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Лавров Сергей Викторович
Сергей Лысак
Олег Кипер
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Одесса
Польша
Реклама
УНН Lite
Вышел трейлер последней части «Очень странных дел»Video30 декабря, 19:50 • 13949 просмотра
Восточный гороскоп на 2026 год: что предвещает Год Красной Огненной Лошади для всех знаков
Эксклюзив
30 декабря, 15:27 • 50233 просмотра
Актер Идрис Эльба удостоен рыцарского звания30 декабря, 13:45 • 25218 просмотра
Бейонсе стала долларовой миллиардершей - Forbes29 декабря, 15:34 • 36710 просмотра
Канье Уэст и Бьянка Сенсори посетили Дисней вместе с детьми29 декабря, 08:13 • 49961 просмотра
Актуальное
Отопление
Техника
Шахед-136
Нефть марки Brent
ТикТок

Агенты "АТЕШ" уничтожили вышку связи возле авиабазы в новосибирске

Киев • УНН

 • 4 просмотра

Агенты партизанского движения "АТЕШ" сожгли вышку связи в новосибирске, которая обеспечивала управление и коммуникацию для подразделений армии рф. Этот объект также использовался для перехвата гражданских и военных коммуникаций.

Агенты "АТЕШ" уничтожили вышку связи возле авиабазы в новосибирске

Агенты партизанского движения "АТЕШ" уничтожили в российском Новосибирске вышку связи, которая использовалась в военных целях. Об этом украинские партизаны сообщили в Телеграм-канале, пишет УНН.

Агенты "АТЕШ" сожгли вышку связи возле авиабазы Толмачево в Новосибирске

- говорится в сообщении.

Эта вышка обеспечивала надежное, защищенное и эффективное управление и коммуникацию для подразделений армии РФ, базирующихся на авиабазе Толмачево, включая в/ч 12739 (337-й отдельный вертолетный полк), в/ч 3733 (10-я отдельная авиационная эскадрилья Росгвардии), в/ч 23529 (21-я авиационная комендатура).

Вышка служила для перехвата и прослушивания гражданских и военных коммуникаций в регионе.

Вывод этого объекта из строя усложняет командованию Вооруженных сил РФ управление собственными силами и лишает их важного инструмента для сбора разведывательной информации, подчеркнули партизаны.

Напомним

Агенты АТЕШ в Железнодорожном районе Воронежа уничтожили тепловоз, который использовался для перевозки военных грузов для Купянской группировки войск РФ. Это усложнило формирование эшелонов и нарушило графики отправления составов с оружием.

Ольга Розгон

ОбществоВойна в Украине
Военное положение
Война в Украине