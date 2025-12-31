Агенты "АТЕШ" уничтожили вышку связи возле авиабазы в новосибирске

Агенты партизанского движения "АТЕШ" уничтожили в российском Новосибирске вышку связи, которая использовалась в военных целях. Об этом украинские партизаны сообщили в Телеграм-канале, пишет УНН.

Агенты "АТЕШ" сожгли вышку связи возле авиабазы Толмачево в Новосибирске - говорится в сообщении.

Эта вышка обеспечивала надежное, защищенное и эффективное управление и коммуникацию для подразделений армии РФ, базирующихся на авиабазе Толмачево, включая в/ч 12739 (337-й отдельный вертолетный полк), в/ч 3733 (10-я отдельная авиационная эскадрилья Росгвардии), в/ч 23529 (21-я авиационная комендатура).

Вышка служила для перехвата и прослушивания гражданских и военных коммуникаций в регионе.

Вывод этого объекта из строя усложняет командованию Вооруженных сил РФ управление собственными силами и лишает их важного инструмента для сбора разведывательной информации, подчеркнули партизаны.

Напомним

Агенты АТЕШ в Железнодорожном районе Воронежа уничтожили тепловоз, который использовался для перевозки военных грузов для Купянской группировки войск РФ. Это усложнило формирование эшелонов и нарушило графики отправления составов с оружием.