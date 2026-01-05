Партизанское движение АТЕШ сообщает о завершении оккупантами полной "зачистки" духовного поля на полуострове. Российская администрация планомерно уничтожает все конфессии, которые не подконтрольны спецслужбам РФ и Русской православной церкви. Об этом пишет УНН.

По данным агентов движения, деятельность Православной церкви Украины (ПЦУ) в Крыму фактически прекращена. В Евпатории оккупанты полностью снесли Крестовоздвиженский храм, а в Симферополе с Кафедрального собора святых Владимира и Ольги демонтировали купол и опечатали здание. Из-за угрозы принудительной мобилизации полуостров покинул последний украинский священник, что прекратило официальное существование епархии.

Параллельно продолжается давление на крымскотатарские мусульманские общины, которые отказываются от сотрудничества с официальными структурами, назначенными Москвой.

В Севастополе и других городах зафиксировано усиление террора против Свидетелей Иеговы. Партизаны сообщают о следующих методах давления:

Представители АТЕШ отмечают, что до 2014 года все религиозные общины на полуострове жили в безопасности. Движение призывает верующих репрессированных конфессий фиксировать преступления оккупантов.

Мы призываем фиксировать преступления оккупантов и присылать нам данные о судьях, следователях, а также о доносчиках, причастных к сносу храмов и преследованию ваших общин