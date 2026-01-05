$42.170.00
Движение АТЕШ зафиксировало масштабные репрессии против религиозных общин в оккупированном Крыму

Киев • УНН

 • 6 просмотра

Партизаны украинского движения АТЕШ сообщают, что россияне проводят планомерные зачистки религиозного поля на территории оккупированного Крыма и притесняют все конфессии, которые не хотят сотрудничать со спецслужбами.

Движение АТЕШ зафиксировало масштабные репрессии против религиозных общин в оккупированном Крыму

Партизанское движение АТЕШ сообщает о завершении оккупантами полной "зачистки" духовного поля на полуострове. Российская администрация планомерно уничтожает все конфессии, которые не подконтрольны спецслужбам РФ и Русской православной церкви. Об этом пишет УНН.

Детали

По данным агентов движения, деятельность Православной церкви Украины (ПЦУ) в Крыму фактически прекращена. В Евпатории оккупанты полностью снесли Крестовоздвиженский храм, а в Симферополе с Кафедрального собора святых Владимира и Ольги демонтировали купол и опечатали здание. Из-за угрозы принудительной мобилизации полуостров покинул последний украинский священник, что прекратило официальное существование епархии.

"АТЕШ": российские командиры на Херсонщине отбирают выплаты и бросают солдат в "ямы"03.01.26, 09:01 • 7132 просмотра

Параллельно продолжается давление на крымскотатарские мусульманские общины, которые отказываются от сотрудничества с официальными структурами, назначенными Москвой.

Преследование других конфессий

В Севастополе и других городах зафиксировано усиление террора против Свидетелей Иеговы. Партизаны сообщают о следующих методах давления:

  • проведение незаконных обысков;
    • угрозы лишения родительских прав;
      • случаи принудительного психиатрического лечения верующих;
        • фабрикация дел о "терроризме" из-за пацифистских взглядов членов общин.

          Представители АТЕШ отмечают, что до 2014 года все религиозные общины на полуострове жили в безопасности. Движение призывает верующих репрессированных конфессий фиксировать преступления оккупантов.

          Мы призываем фиксировать преступления оккупантов и присылать нам данные о судьях, следователях, а также о доносчиках, причастных к сносу храмов и преследованию ваших общин

          - говорится в заявлении партизан. 

          РФ усиливает маскировку логистических узлов в Новороссийске после ударов ВСУ - АТЕШ04.01.26, 07:15 • 9604 просмотра

          Степан Гафтко

          ОбществоВойна в Украине
          Обыск
          Мобилизация
          Военное положение
          Война в Украине
          Православная церковь Украины
          Евпатория
          Симферополь
          Крым
          Севастополь