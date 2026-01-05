Движение АТЕШ зафиксировало масштабные репрессии против религиозных общин в оккупированном Крыму
Партизаны украинского движения АТЕШ сообщают, что россияне проводят планомерные зачистки религиозного поля на территории оккупированного Крыма и притесняют все конфессии, которые не хотят сотрудничать со спецслужбами.
Партизанское движение АТЕШ сообщает о завершении оккупантами полной "зачистки" духовного поля на полуострове. Российская администрация планомерно уничтожает все конфессии, которые не подконтрольны спецслужбам РФ и Русской православной церкви. Об этом пишет УНН.
Детали
По данным агентов движения, деятельность Православной церкви Украины (ПЦУ) в Крыму фактически прекращена. В Евпатории оккупанты полностью снесли Крестовоздвиженский храм, а в Симферополе с Кафедрального собора святых Владимира и Ольги демонтировали купол и опечатали здание. Из-за угрозы принудительной мобилизации полуостров покинул последний украинский священник, что прекратило официальное существование епархии.
Параллельно продолжается давление на крымскотатарские мусульманские общины, которые отказываются от сотрудничества с официальными структурами, назначенными Москвой.
Преследование других конфессий
В Севастополе и других городах зафиксировано усиление террора против Свидетелей Иеговы. Партизаны сообщают о следующих методах давления:
- проведение незаконных обысков;
- угрозы лишения родительских прав;
- случаи принудительного психиатрического лечения верующих;
- фабрикация дел о "терроризме" из-за пацифистских взглядов членов общин.
Представители АТЕШ отмечают, что до 2014 года все религиозные общины на полуострове жили в безопасности. Движение призывает верующих репрессированных конфессий фиксировать преступления оккупантов.
Мы призываем фиксировать преступления оккупантов и присылать нам данные о судьях, следователях, а также о доносчиках, причастных к сносу храмов и преследованию ваших общин
