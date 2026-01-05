$42.170.00
4 січня, 15:52
"Прізвища - по завершенню формальних процедур": Зеленський анонсував призначення голів п'яти ОДА найближчим часом
4 січня, 15:39 • 34612 перегляди
Зеленський призначив тимчасовим очільником Держприкордонслужби першого заступника Вавринюка
4 січня, 11:20 • 53653 перегляди
В Україну йде циклон: синоптик розповіла, де очікувати сніг та дощ 5 січняPhoto
4 січня, 09:34 • 38887 перегляди
Виробляють засоби зв’язку, РЕБ та мікроелектроніку: Україна запровадила санкції проти компаній з рф
4 січня, 02:44 • 49769 перегляди
Віцепрезидентка Венесуели Делсі Родрігес очолила країну після арешту Мадуро
3 січня, 19:16 • 55606 перегляди
Масштабне перезавантаження державної влади і доля Головкома ЗСУ: Зеленський дав відповідь ЗМІ
3 січня, 15:51 • 60709 перегляди
Трамп розкрив плани США щодо Венесуели після захоплення Мадуро
3 січня, 15:04 • 56581 перегляди
У п’яти регіонах України готують призначення нових керівників ОВА - Зеленський
3 січня, 13:18 • 51563 перегляди
Україна та партнери погодили військовий документ щодо підтримки ЗСУ
2 січня, 16:10 • 67292 перегляди
Україна передала Туреччині списки військовополонених для верифікації та репатріації
Рух АТЕШ зафіксував масштабні репресії проти релігійних громад в окупованому Криму

Київ • УНН

 • 258 перегляди

Партизани українського руху АТЕШ повідомляють, що росіяни проводять планомірні зачистки релігійного поля на території окупованого Криму та утискають всі конфесії, які не хочуть співпрацювати зі спецслужбами.

Рух АТЕШ зафіксував масштабні репресії проти релігійних громад в окупованому Криму

Партизанський рух АТЕШ повідомляє про завершення окупантами повної "зачистки" духовного поля на півострові. російська адміністрація планомірно знищує всі конфесії, які не підконтрольні спецслужбам рф та російській православній церкві. Про це пише УНН.

Деталі

За даними агентів руху, діяльність Православної церкви України (ПЦУ) в Криму фактично припинена. В Євпаторії окупанти повністю знесли Хрестовоздвиженський храм, а в Сімферополі з Кафедрального собору святих Володимира і Ольги демонтували купол і опечатали будівлю. Через загрозу примусової мобілізації півострів залишив останній український священник, що припинило офіційне існування єпархії.

"АТЕШ": російські командири на Херсонщині відбирають виплати та кидають солдатів у "ями"

Паралельно триває тиск на кримськотатарські мусульманські громади, які відмовляються від співпраці з офіційними структурами, призначеними москвою.

Переслідування інших конфесій

У Севастополі та інших містах зафіксовано посилення терору проти Свідків Єгови. Партизани повідомляють про наступні методи тиску:

  • проведення незаконних обшуків;
    • погрози позбавлення батьківських прав;
      • випадки примусового психіатричного лікування вірян;
        • фабрикування справ про "тероризм" через пацифістські погляди членів громад.

          Представники АТЕШ зазначають, що до 2014 року всі релігійні громади на півострові жили в безпеці. Рух закликає вірян репресованих конфесій фіксувати злочини окупантів.

          Ми закликаємо фіксувати злочини окупантів і надсилати нам дані про суддів, слідчих, а також про донощиків, причетних до знесення храмів і переслідування ваших громад

          - йдеться у заяві партизанів. 

          рф посилює маскування логістичних вузлів у новоросійську після ударів ЗСУ - АТЕШ

          Степан Гафтко

