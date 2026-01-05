Партизанський рух АТЕШ повідомляє про завершення окупантами повної "зачистки" духовного поля на півострові. російська адміністрація планомірно знищує всі конфесії, які не підконтрольні спецслужбам рф та російській православній церкві. Про це пише УНН.

За даними агентів руху, діяльність Православної церкви України (ПЦУ) в Криму фактично припинена. В Євпаторії окупанти повністю знесли Хрестовоздвиженський храм, а в Сімферополі з Кафедрального собору святих Володимира і Ольги демонтували купол і опечатали будівлю. Через загрозу примусової мобілізації півострів залишив останній український священник, що припинило офіційне існування єпархії.

Паралельно триває тиск на кримськотатарські мусульманські громади, які відмовляються від співпраці з офіційними структурами, призначеними москвою.

У Севастополі та інших містах зафіксовано посилення терору проти Свідків Єгови. Партизани повідомляють про наступні методи тиску:

Представники АТЕШ зазначають, що до 2014 року всі релігійні громади на півострові жили в безпеці. Рух закликає вірян репресованих конфесій фіксувати злочини окупантів.

Ми закликаємо фіксувати злочини окупантів і надсилати нам дані про суддів, слідчих, а також про донощиків, причетних до знесення храмів і переслідування ваших громад