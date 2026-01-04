$42.170.00
рф посилює маскування логістичних вузлів у новоросійську після ударів ЗСУ - АТЕШ

Київ • УНН

 • 52 перегляди

Український партизанський рух АТЕШ зафіксував екстрені заходи з підвищення безпеки на об’єктах чорноморського флоту рф у новоросійську. Командування окупаційних військ перейшло в режим посиленого маскування логістичних центрів після серії успішних ударів Сил оборони України.

рф посилює маскування логістичних вузлів у новоросійську після ударів ЗСУ - АТЕШ

Партизанський рух АТЕШ зафіксував екстрені заходи з підвищення безпеки на об’єктах чорноморського флоту рф у новоросійську. Після серії успішних ударів Сил оборони України командування окупаційних військ перейшло в режим посиленого маскування логістичних центрів. Про це пише УНН із посиланням на повідомлення АТЕШ в Телеграм.

Деталі

Під час розвідки території 61-го загону суден забезпечення (в/ч 26968) агенти виявили, що весь периметр об’єкта затягнули щільними маскувальними сітками. Мета цих заходів - приховати від візуального спостереження процеси завантаження та пересування військових ресурсів. Крім того, по всьому периметру встановлено нові системи відеоспостереження для технічного контролю території.

Випускає шасі для ЗРК С-400: партизани "АТЕШ" розвідали брянський автомобільний завод03.01.26, 22:02 • 2592 перегляди

Координати об’єкта, де зафіксовано активність: 44.727218, 37.775893.

Транспортний колапс у місті

Попри спроби окупантів створити "інформаційний вакуум", на базі спостерігається аномальна активність. Величезна кількість військових вантажівок та спецмашин спричинила справжній транспортний колапс. Цивільні водії змушені об’їжджати район через перевантаженість вулиць військовою технікою.

Приховати логістичні процеси за сітками не вдасться - ми продовжуємо фіксувати кожен в’їзд та виїзд

- наголошують в АТЕШ.

Усі дані про графіки руху техніки та оновлені заходи охорони об'єкта вже передані Силам оборони України. Партизани також закликали співробітників військової частини та водіїв вантажівок ділитися інформацією для прискорення деокупації територій.

Агенти "АТЕШ" знищили вежу зв'язку біля авіабази в новосибірську31.12.25, 09:54 • 3084 перегляди

Степан Гафтко

