Випускає шасі для ЗРК С-400: партизани "АТЕШ" розвідали брянський автомобільний завод

19:16
Масштабне перезавантаження державної влади і доля Головкома ЗСУ: Зеленський дав відповідь ЗМІ
15:51
Трамп розкрив плани США щодо Венесуели після захоплення Мадуро
15:04
У п’яти регіонах України готують призначення нових керівників ОВА - Зеленський
3 січня, 13:18
Україна та партнери погодили військовий документ щодо підтримки ЗСУ
2 січня, 16:10
Україна передала Туреччині списки військовополонених для верифікації та репатріації
2 січня, 15:12
Зеленський оголосив про нову посаду для голови СЗР Іващенка у воєнній розвідці після згоди Буданова очолити ОПPhoto
2 січня, 11:39
Зеленський запропонував Буданову очолити Офіс Президента: назвав завдання нового керівника ОПPhoto
2 січня, 09:17
Ворог не робив спроб вийти за межі Грабовського: останні декілька днів штурмів не зафіксовано
2 січня, 08:34
Продовження операції рф зі зриву мирних переговорів: у СЗР попередили, що кремль готує масштабну провокацію з людськими жертвами
1 січня, 13:04
ГУР інсценувало смерть командира РДК Капустіна, отримавши $500 тисяч від спецслужб рф
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Новини Світу
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Популярнi новини
Президент Чехії обговорить антиукраїнські заяви спікера парламенту на урядовому рівні 3 січня, 10:18
Операція на межі смерті: медики ГУР рятували пораненого бійця просто у відкритому морі 3 січня, 10:53
Черги на кордоні: після Нового року найскладніша ситуація на польському напрямку 3 січня, 11:16
Рубіо заявив, що Мадуро вже перебуває під вартою у США, а військові дії у Венесуелі завершено 3 січня, 11:32
Трамп опублікував фото Мадуро на борту авіаносця USS Iwo Jima після затримання 16:37
Від казино до лікарні: хто і як побудував одеську приватну клініку Odrex 2 січня, 09:26
Як поводитись на водоймах взимку та що робити якщо опинились у крижаній воді: у поліції дали поради 1 січня, 17:58
Бронювання у 2026 році: якою має бути зарплата у працівника для відстрочки 1 січня, 11:39
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
31 грудня, 20:23
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році 31 грудня, 16:46
Ніколас Мадуро
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Пем Бонді
Марко Рубіо
Україна
Сполучені Штати Америки
Венесуела
Нью-Йорк
Державний кордон України
Більше не можна покладатися на власні очі, щоб визначити, що реально: керівник Instagram порушив питання ШІ для фото 1 січня, 12:15
Елегантність та стриманість: головні тренди у зачісках 2026 року 1 січня, 00:07
Перший повний місяць 2026 року продовжить серію супермісяців: коли очікувати 1 січня, 00:00
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році 31 грудня, 16:46
Мел Гібсон та Розалінд Росс розлучаються після 9 років спільного життя 31 грудня, 15:46
Truth Social

Випускає шасі для ЗРК С-400: партизани "АТЕШ" розвідали брянський автомобільний завод

Київ • УНН

 • 8 перегляди

Агенти "АТЕШ" провели розвідку Брянського автомобільного заводу, який виробляє шасі для ЗРК С-400, С-350, ОТРК "Іскандер-М" та РСЗВ "Ураган". Отримані дані передано Силам оборони України для планування точкових заходів впливу.

Випускає шасі для ЗРК С-400: партизани "АТЕШ" розвідали брянський автомобільний завод
Фото: t.me/atesh_ua

Агенти партизанського руху "АТЕШ" провели розвідку брянського автомобільного заводу - одного з ключових підприємств російського військово-промислового комплексу. Про це повідомляє УНН з посиланням на рух "АТЕШ".

Деталі

Дане підприємство займається випуском спеціальних колісних шасі та платформ для зенітно-ракетних комплексів, радіолокаційних станцій та іншої військової техніки, що застосовується у війні проти України.

Зокрема, там виробляються шасі для систем ППО ЗРК С-400 "Тріумф" і ЗРК С-350 "Витязь", а також для ОТРК "Іскандер-М" і РСЗО "Ураган".

В ході розвідки було зафіксовано розташування виробничих корпусів, адміністративних будівель, складської інфраструктури та під'їзних шляхів, задіяних у логістиці підприємства. Відзначено активність, пов'язану з виконанням оборонних замовлень. Отримані дані вже передані Силам оборони України і можуть бути використані для планування точкових заходів впливу на військову та промислову інфраструктуру противника

- йдеться в дописі.

Нагадаємо

В останній день 2025 року агенти руху "АТЕШ" спалили вежу зв'язку в новосибірську, яка забезпечувала управління та комунікацію для підрозділів армії рф. Цей об'єкт також використовувався для перехоплення цивільних та військових комунікацій.

Євген Устименко

Війна в УкраїніНовини Світу
Техніка
Війна в Україні
БМ-27 «Ураган»
Збройні сили України
Ракетна система С-400
Іскандер (ОТРК)
Україна