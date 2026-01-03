Випускає шасі для ЗРК С-400: партизани "АТЕШ" розвідали брянський автомобільний завод

Агенти партизанського руху "АТЕШ" провели розвідку брянського автомобільного заводу - одного з ключових підприємств російського військово-промислового комплексу. Про це повідомляє УНН з посиланням на рух "АТЕШ".

Дане підприємство займається випуском спеціальних колісних шасі та платформ для зенітно-ракетних комплексів, радіолокаційних станцій та іншої військової техніки, що застосовується у війні проти України.

Зокрема, там виробляються шасі для систем ППО ЗРК С-400 "Тріумф" і ЗРК С-350 "Витязь", а також для ОТРК "Іскандер-М" і РСЗО "Ураган".

В ході розвідки було зафіксовано розташування виробничих корпусів, адміністративних будівель, складської інфраструктури та під'їзних шляхів, задіяних у логістиці підприємства. Відзначено активність, пов'язану з виконанням оборонних замовлень. Отримані дані вже передані Силам оборони України і можуть бути використані для планування точкових заходів впливу на військову та промислову інфраструктуру противника