Мін'юст США вимагає конфіскації $15 млн у мережі іранських нафтових магнатів
Київ • УНН
Мін'юст США подав позови про конфіскацію $15 млн, пов'язаних з незаконною мережею розподілу іранської нафти під керівництвом Хоссейна Шамхані. Мережа обходила санкції США, продаючи енергоресурси, переважно Китаю.
Американське відомство подало два позови про цивільну конфіскацію коштів, які пов’язують із незаконною мережею розподілу іранської нафти під керівництвом Хоссейна Шамхані. Син високопоставленого радника колишнього верховного лідера Ірану нібито використовував глобальну банківську систему для обходу санкцій, запроваджених США ще у липні 2025 року. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.
Деталі
Слідство встановило, що мережа компаній Шамхані активно займалася реалізацією енергоресурсів підсанкційних країн, переважно орієнтуючись на ринок Китаю.
Попри накладені раніше обмеження, магнат продовжував використовувати фінансові інструменти для фінансування незаконних операцій, що передували початкові масштабних військових дій у регіоні.
Мін'юст США пропонує Google продати свій рекламний бізнес, посилаючись на незаконність монополії06.05.25, 14:30 • 6041 перегляд
Вилучення 15 мільйонів доларів є частиною ширшої стратегії Вашингтона щодо блокування доходів, які живлять військову машину та політичний вплив Тегерана.
Посилення тиску на іранські еліти
Юридичні дії Міністерства юстиції США підкреслюють намір адміністрації притягнути до відповідальності ключових фігур, пов'язаних із керівництвом Ірану, які наживаються на тіньових енергетичних угодах.
Використання цивільної конфіскації дозволяє американському уряду оперативно блокувати активи, залучені до злочинних схем, не чекаючи завершення тривалих кримінальних проваджень.
Наразі кошти перебувають під загрозою остаточного вилучення на користь держави як такі, що були отримані внаслідок порушення федерального законодавства про санкції.
Історичний антимонопольний позов: Мінюст США і 16 прокурорів подали звернення проти виробника iPhone21.03.24, 17:39 • 23906 переглядiв