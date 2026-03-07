Мін'юст США вимагає конфіскації $15 млн у мережі іранських нафтових магнатів

$43.810.0950.900.07
ukenru
23:10 • 6886 перегляди
США можуть зняти санкції із російської нафти для стабілізації ринку – Бессент
6 березня, 15:35 • 32204 перегляди
ЄС розглядає фінансову допомогу для відновлення постачання нафти через "Дружбу"
6 березня, 15:23 • 40720 перегляди
росія навесні готує наступ на Донеччині - ЗеленськийVideo
6 березня, 13:05 • 34638 перегляди
Переговори Україна-США-рф тривають, і найближчими тижнями очікується додатковий прогрес - Віткофф
6 березня, 12:50 • 58029 перегляди
Шалені ціни на пальне у Європі - що відбувається з ринком через війну в Ірані
6 березня, 12:20 • 26713 перегляди
Уряд взявся за питання підвищення цін на ринку пального - Свириденко назвала кроки
6 березня, 11:26 • 24538 перегляди
Politico: у ЄС "потопили" модель для прискореного вступу України
6 березня, 10:48 • 23100 перегляди
Зеленський повідомив про другий етап обміну - з російського полону повертаються ще 300 українських захисниківPhoto
6 березня, 09:57 • 20864 перегляди
Українцям не варто їхати до Угорщини - МЗС випустило рекомендації після затримання інкасаторських авто
6 березня, 09:32 • 20902 перегляди
Міжнародні резерви України "схудли" на 5% - НБУ каже, через продаж валюти і виплату боргу
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
1м/с
79%
757мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Джамала вразила новим треком "Замовкни" - пісня увійде до альбому "Рух мій"Video6 березня, 15:48 • 12702 перегляди
"Мене просто ламали": SOWA відверто розповіла про токсичну співпрацю у шоу-бізнесіPhoto6 березня, 18:52 • 8896 перегляди
Одному з інкасаторів Ощадбанку, яких повернули з Угорщини, знадобилась меддопомога6 березня, 19:12 • 8460 перегляди
У НБУ працюють над поверненням "вантажу" з інкасаторських авто, які затримала УгорщинаPhoto19:45 • 7092 перегляди
рф атакує Київ гіперзвуковими ракетами Циркон, ймовірно із касетною бойовою частиною23:51 • 8754 перегляди
Публікації
Як війна навколо Ірану загрожує продовольчій безпеці - у Дубаї закінчуються запаси продуктів6 березня, 14:46 • 26526 перегляди
Замовні кримінальні провадження шкодять репутації українських компаній на міжнародній арені6 березня, 13:09 • 33499 перегляди
Шалені ціни на пальне у Європі - що відбувається з ринком через війну в Ірані6 березня, 12:50 • 58043 перегляди
Сайт StopOdrex з історіями пацієнтів скандальної клініки Odrex відновив роботу 6 березня, 11:16 • 35918 перегляди
Куди піти у Києві на вихідних - анонси заходів6 березня, 09:52 • 44017 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Андрій Пишний
Музикант
Андрій Сибіга
Актуальні місця
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Угорщина
Реклама
УНН Lite
"Мене просто ламали": SOWA відверто розповіла про токсичну співпрацю у шоу-бізнесіPhoto6 березня, 18:52 • 9012 перегляди
Джамала вразила новим треком "Замовкни" - пісня увійде до альбому "Рух мій"Video6 березня, 15:48 • 12763 перегляди
Брітні Спірс заарештували в Каліфорнії за підозрою у водінні в нетверезому стані6 березня, 02:40 • 31163 перегляди
Меган Фокс повернулася в Instagram після майже дворічної паузи і одразу показала відверті фотоPhoto5 березня, 18:11 • 27658 перегляди
MILA NITICH шокувала зізнанням - чому пісню "Каюсь" їй забороняли співати у 18 років PhotoVideo5 березня, 15:38 • 29334 перегляди
Актуальне
Техніка
Золото
Соціальна мережа
Дипломатка
Опалення

Мін'юст США вимагає конфіскації $15 млн у мережі іранських нафтових магнатів

Київ • УНН

 • 1416 перегляди

Мін'юст США подав позови про конфіскацію $15 млн, пов'язаних з незаконною мережею розподілу іранської нафти під керівництвом Хоссейна Шамхані. Мережа обходила санкції США, продаючи енергоресурси, переважно Китаю.

Мін'юст США вимагає конфіскації $15 млн у мережі іранських нафтових магнатів

Американське відомство подало два позови про цивільну конфіскацію коштів, які пов’язують із незаконною мережею розподілу іранської нафти під керівництвом Хоссейна Шамхані. Син високопоставленого радника колишнього верховного лідера Ірану нібито використовував глобальну банківську систему для обходу санкцій, запроваджених США ще у липні 2025 року. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Слідство встановило, що мережа компаній Шамхані активно займалася реалізацією енергоресурсів підсанкційних країн, переважно орієнтуючись на ринок Китаю.

Попри накладені раніше обмеження, магнат продовжував використовувати фінансові інструменти для фінансування незаконних операцій, що передували початкові масштабних військових дій у регіоні. 

Мін'юст США пропонує Google продати свій рекламний бізнес, посилаючись на незаконність монополії06.05.25, 14:30 • 6041 перегляд

Вилучення 15 мільйонів доларів є частиною ширшої стратегії Вашингтона щодо блокування доходів, які живлять військову машину та політичний вплив Тегерана.

Посилення тиску на іранські еліти

Юридичні дії Міністерства юстиції США підкреслюють намір адміністрації притягнути до відповідальності ключових фігур, пов'язаних із керівництвом Ірану, які наживаються на тіньових енергетичних угодах.

Використання цивільної конфіскації дозволяє американському уряду оперативно блокувати активи, залучені до злочинних схем, не чекаючи завершення тривалих кримінальних проваджень.

Наразі кошти перебувають під загрозою остаточного вилучення на користь держави як такі, що були отримані внаслідок порушення федерального законодавства про санкції.

Історичний антимонопольний позов: Мінюст США і 16 прокурорів подали звернення проти виробника iPhone21.03.24, 17:39 • 23906 переглядiв

Степан Гафтко

ЕкономікаСвіт
Санкції
Енергетика
Міністерство юстиції США
Bloomberg
Вашингтон
Китай
Сполучені Штати Америки
Іран