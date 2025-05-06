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Мін'юст США пропонує Google продати свій рекламний бізнес, посилаючись на незаконність монополії

Київ • УНН

 • 3432 перегляди

Мін'юст США вимагає від Google продати рекламний бізнес AdX та DoubleClick for Publishers після рішення суду про монополію. Google не згоден з цим.

Мін'юст США пропонує Google продати свій рекламний бізнес, посилаючись на незаконність монополії

Минулого місяця суд визнав Google винним у "навмисному придбанні та підтримці монопольної влади" в сфері цифрової реклами.

Передає УНН із посиланням на Bloomberg Linea і TechCrunch.

Міністерство юстиції США (DoJ) у понеділок звернулося до суду з вимогою ліквідувати імперію онлайн-реклами материнської компанії Google - Alphabet. За заявою урядового міністерства Сполучених Штатів, Google повинен продати свій бізнес, який допомагає веб-сайтам купувати, продавати і обслуговувати онлайн-рекламу, після того, як суддя постановив, що компанія незаконно монополізувала ці ринки. 

 Google має позбутися свого продукту для обміну рекламою AdX, а також "поетапно" продати DoubleClick for Publishers, рекламний сервер для видавців веб-сайтів.

- ідеться у документі Міністерства юстиції США.

Пошукового гіганта звинувачують у створенні монополії шляхом інтеграції AdX та DFP, змушуючи веб-сайти використовувати продукт Google для видавців.

Довідково

Запит Міністерства юстиції не є несподіванкою; Агентство заявляло з 2023 року, коли вперше подало до суду на Google за монополізацію, що домагатиметься продажу продуктів.

Акції Alphabet зростають - материнська компанія Google очолила найбільший за останні місяці ажіотаж на євроринку облігацій29.04.25, 15:47 • 5653 перегляди

Google бореться з антимонопольним тиском з кількох напрямків. Окрім питання рекламних технологій, у окремій справі Міністерство юстиції прагне змусити Alphabet Inc. позбутися свого популярного веббраузера Chrome.

Відповідь Google

Віце-президент Google з регуляторних питань Лі-Енн Малхолланд заявила, що вказані Мінюстом США заходи зашкодять видавцям та рекламодавцям.

Міністерство юстиції США визнає, що запропонований Google засіб правового захисту щодо рекламних технологій повністю враховує рішення Суду щодо відповідальності. Додаткові пропозиції Міністерства юстиції США щодо примусового позбавлення від наших рекламних технологічних інструментів виходять далеко за межі висновків Суду, не мають підстав у законі та завдадуть шкоди видавцям і рекламодавцям

-  йдеться у заяві Малхолланд.

Google запропонував власний набір засобів правового захисту в окремій заяві. До них належать надання ставок AdX у режимі реального часу всім стороннім рекламним серверам та збереження дій Google під незалежним спостерігачем за дотриманням протягом трьох років.

Нагадаємо

У США розпочався вирішальний етап антимонопольного процесу проти Google, яку визнано винною у порушеннях. Уряд вимагає радикальних заходів, включно з примусовим продажем браузера Chrome та іншого.

Компанія OpenAI зацікавлена у придбанні браузера Chrome, якщо суд зобов'яже Google продати його в рамках антимонопольного розгляду.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

Технології
Alphabet Inc.
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