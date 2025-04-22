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OpenAI заявила про готовність купити браузер Chrome у Google

Київ • УНН

 • 1080 перегляди

Компанія OpenAI зацікавлена у придбанні браузера Chrome, якщо суд зобов'яже Google продати його в рамках антимонопольного розгляду. Інтеграція браузера дозволить створити зручний інтерфейс.

OpenAI заявила про готовність купити браузер Chrome у Google

Компанія OpenAI зацікавлена ​​у придбанні браузера Chrome, якщо суд зобов'яже Google продати його в рамках антимонопольного розгляду. Про це повідомив глава ChatGPT (продукт OpenAI) Нік Терлі. Його цитує видання Bloomberg, передає УНН.

Деталі

У вівторок, 22 квітня, глава ChatGPT Нік Терлі був викликаний Міністерством юстиції для надання свідчень у рамках тритижневого судового розгляду, спрямованого на визначення того, які зміни має внести Alphabet Inc. Google у свій бізнес після того, як минулого року федеральний суддя ухвалив, що компанія монополізувала ринок пошуку.

Глава ChatGPT заявив на судовому засіданні, що компанія OpenAI буде зацікавлена ​​у покупці браузера Chrome компанії Google, якщо федеральний суд ухвалить виділити її в окрему компанію.

- пише видання.

За словами Терлі, інтеграція браузера з продуктами компанії дозволила б створити більш глибокий і зручний інтерфейс користувача, а також розширити доступ до технологій штучного інтелекту. Він наголосив, що OpenAI "запропонувала б справді неймовірні можливості", якби отримала доступ до власної браузерної платформи.

Як пише Bloomberg, зараз ChatGPT вже доступний у вигляді розширення для Chrome, проте OpenAI має труднощі з поширенням свого продукту, особливо на пристроях з операційною системою Android. Покупка браузера могла б значно посилити позиції компанії в екосистемі мобільних та веб-сервісів.

Зазначається, що Міністерство юстиції США вимагає від Google продажу браузера Chrome, припинення контрактів на ексклюзивність та передачі частини даних конкурентам. Рішення з антимонопольної справи очікується до серпня і може стати прецедентом, аналогічним до поділу корпорації AT&T у 1980-х.

Нагадаємо 

У США розпочався вирішальний етап антимонопольного процесу проти Google, яку визнано винною у порушеннях. Уряд вимагає радикальних заходів, включно з примусовим продажем браузера Chrome та іншого.

"Будь ласка" та "дякую" від користувачів для ChatGPT коштують OpenAI "десятки мільйонів доларів"22.04.25, 15:29 • 4002 перегляди

Віта Зеленецька

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