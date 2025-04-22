"Будь ласка" та "дякую" від користувачів для ChatGPT коштують OpenAI "десятки мільйонів доларів"

Ввічливість до ШІ коштує мільйони доларів. Генеральний директор OpenAI Сем Альтман минулого тижня підтвердив, що рахунки OpenAI за електроенергію стали "на десятки мільйонів доларів" вищими через те, що люди ввічливі з ChatGPT, пише УНН з посиланням на Entrepreneur.

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Минулого тижня користувач X опублікував повідомлення: "Цікаво, скільки грошей OpenAI втратила на оплаті електроенергії через те, що люди говорять "будь ласка" та "дякую" своїм моделям". На момент публікації пост переглянули 5,7 мільйонів разів.

Альтман відповів наступного дня: "Десятки мільйонів доларів витрачені недаремно - ніколи не знаєш напевно".

Опитування, опубліковане у лютому виданням Future, показало, що 67% людей, які використовують ШІ в США, ввічливі з чат-ботом.

Майже кожен п'ятий респондент цієї групи (18%) заявив, що говорить ШІ "будь ласка" та "дякую", щоб захистити себе у разі можливого повстання ШІ. Інші 82% заявили, що вони ввічливі просто тому, що "приємно" бути таким із будь-ким, ШІ або людиною.

Ввічливість щодо ШІ, як зауважується, може мати функціональну мету. Директор з дизайну Microsoft Куртіс Біверс зазначив у повідомленні у блозі Microsoft, що "використання ввічливої ​​мови задає тон для відповіді" ШІ. Іншими словами, коли ви ввічливі з ШІ, він, швидше за все, відповість тим самим.

Однак ця ввічливість має енергетичні витрати. Згідно з звітом Інституту досліджень електроенергетики (EPRI) за травень 2024 року, потрібно в 10 разів більше енергії, щоб поставити питання ChatGPT або надіслати йому коментар, ніж для запуску стандартного пошуку Google без оглядів ШІ, що підсумовують результати у верхній частині сторінки пошуку.

Дослідники з фінансового консультаційного сайту BestBrokers виявили, що ChatGPT у середньому потрібно 1,059 мільярда кіловат-годин електроенергії на рік. Це становитиме близько 139,7 мільйонів доларів на рік лише на витрати на електроенергію для чат-бота зі штучним інтелектом.

ШІ також потребує значної кількості води для охолодження серверів, які його живлять. Дослідження Каліфорнійського університету в Ріверсайді показують, що ChatGPT потрібно до 1408 мл води, або близько трьох пляшок по 16,9 унцій, для створення електронного листа зі 100 слів. Для створення відповіді із трьох слів "Будь ласка" від ChatGPT потрібно 40–50 мілілітрів води.

Водночас, як пише видання, OpenAI може дозволити собі десятки мільйонів доларів витрат на електроенергію для штучного інтелекту. Раніше цього місяця стартап залучив $40 млрд при оцінці в $300 млрд у межах найбільшої приватної технологічної угоди з будь-коли зареєстрованих. У той час OpenAI зазначила, що вона мала 500 млн глобальних щотижневих користувачів, що вище 400 млн у лютому.

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