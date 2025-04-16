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Financial Times

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The Guardian

ChatGPT

OpenAI готує конкурента X Ілона Маска: над новою соцмережею вже працюють

Київ • УНН

 • 2882 перегляди

Компанія OpenAI працює над створенням власної соціальної мережі, яка може стати конкурентом "X". Сем Альтман консультується з експертами щодо проєкту, деталі якого поки невідомі.

OpenAI готує конкурента X Ілона Маска: над новою соцмережею вже працюють

Компанія OpenAI працює над створенням власної соціальної мережі, яка була б схожа на Х (колишній Twitter) Ілона Маска. Про це повідомляє видання The Verge, передає УНН.

Деталі

За даними джерел, генеральний директор OpenAI Сем Альтман уже почав приватно консультуватися зі сторонніми експертами і збирає відгуки про майбутній проєкт. Наразі невідомо, як буде виглядати соцмережа: або її реалізують як окремий продукт, або її інтегрують у вже популярну платформу ChatGPT. Водночас офіційного коментаря з боку OpenAI поки що не було.

Запуск власної соціальної мережі може поглибити суперництво Альтмана з Маском, власником X. Ще в лютому 2025 року Маск запропонував викупити OpenAI за 97,4 млрд доларів, на що Альтман саркастично відповів: він купить Twitter за 9,74 млрд доларів.

Як зазначає видання, нова платформа може надати OpenAI доступ до унікальних даних користувачів у режимі реального часу. Це може бути подібно до того, як X використовують для навчання чат-бота Grok від xAI.

Нагадаємо

Компанія OpenAI представила нове покоління своїх мовних моделей. Ідеться про GPT-4.1 - вони мають покращене кодування та розуміння контексту.

Євген Устименко

Євген Устименко

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