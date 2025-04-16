OpenAI готує конкурента X Ілона Маска: над новою соцмережею вже працюють
Київ • УНН
Компанія OpenAI працює над створенням власної соціальної мережі, яка може стати конкурентом "X". Сем Альтман консультується з експертами щодо проєкту, деталі якого поки невідомі.
Компанія OpenAI працює над створенням власної соціальної мережі, яка була б схожа на Х (колишній Twitter) Ілона Маска. Про це повідомляє видання The Verge, передає УНН.
Деталі
За даними джерел, генеральний директор OpenAI Сем Альтман уже почав приватно консультуватися зі сторонніми експертами і збирає відгуки про майбутній проєкт. Наразі невідомо, як буде виглядати соцмережа: або її реалізують як окремий продукт, або її інтегрують у вже популярну платформу ChatGPT. Водночас офіційного коментаря з боку OpenAI поки що не було.
Запуск власної соціальної мережі може поглибити суперництво Альтмана з Маском, власником X. Ще в лютому 2025 року Маск запропонував викупити OpenAI за 97,4 млрд доларів, на що Альтман саркастично відповів: він купить Twitter за 9,74 млрд доларів.
Як зазначає видання, нова платформа може надати OpenAI доступ до унікальних даних користувачів у режимі реального часу. Це може бути подібно до того, як X використовують для навчання чат-бота Grok від xAI.
Нагадаємо
Компанія OpenAI представила нове покоління своїх мовних моделей. Ідеться про GPT-4.1 - вони мають покращене кодування та розуміння контексту.