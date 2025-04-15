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The Guardian

ChatGPT

OpenAI презентувала GPT-4.1: покращене кодування та розуміння контексту

Київ • УНН

 • 3888 перегляди

OpenAI представила нове покоління мовних моделей GPT-4.1 з покращеннями в кодуванні та розумінні контексту. Нові моделі дешевші та замінять GPT-4.5 в API до липня 2025.

OpenAI презентувала GPT-4.1: покращене кодування та розуміння контексту

Компанія OpenAI представила нове покоління своїх мовних моделей - GPT-4.1, про що повідомила на своєму сайті, пише УНН.

Деталі 

OpenAI представила свою нову модель штучного інтелекту GPT-4.1, а також менші версії GPT-4.1 mini і GPT-4.1 nano, яки пише Fast Company, заявивши про значні поліпшення в кодуванні, дотриманні інструкцій і розумінні довгого контексту.

За словами виробника ChatGPT, нові моделі, доступні тільки в інтерфейсі прикладного програмування (API) OpenAI, перевершують найбільш передову модель компанії GPT-4o за всіма показниками.

Meta готує окремий ШІ-додаток, який кине виклик ChatGPT - ЗМІ28.02.25, 10:11 • 26621 перегляд

Завдяки поліпшеному розумінню контексту вони можуть підтримувати до 1 мільйона "токенів" - термін, що стосується одиниць даних, оброблюваних моделлю ШІ. Моделі також оснащені оновленими знаннями до червня 2024 року.

GPT-4.1 показав 21% поліпшення порівняно з GPT-4o і 27% порівняно з GPT-4.5 у кодуванні. Тим часом, поліпшення в дотриманні інструкцій і розумінні довгого контексту також роблять моделі GPT-4.1 більш ефективними для підтримки агентів ШІ.

"Тести сильні, але ми зосередилися на реальній корисності, і розробники, схоже, дуже задоволені", - написав генеральний директор Сем Альтман у своєму повідомленні на платформі соціальних мереж X.

У компанії також заявили, що нові моделі значно дешевші, ніж GPT-4.5, і повністю замінять її в API до липня 2025 року. 

OpenAI заявила, що тепер з її голосовим ШІ-помічником стало зручніше спілкуватися25.03.25, 12:45 • 10659 переглядiв

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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