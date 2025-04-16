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OpenAI готовит конкурента X Илона Маска: над новой соцсетью уже работают

Киев • УНН

 • 2904 просмотра

Компания OpenAI работает над созданием собственной социальной сети, которая может стать конкурентом "X". Сэм Альтман консультируется с экспертами по проекту, детали которого пока неизвестны.

OpenAI готовит конкурента X Илона Маска: над новой соцсетью уже работают

Компания OpenAI работает над созданием собственной социальной сети, которая была бы похожа на Х (бывший Twitter) Илона Маска. Об этом сообщает издание The Verge, передает УНН.

Детали

По данным источников, генеральный директор OpenAI Сэм Альтман уже начал частным образом консультироваться со сторонними экспертами и собирает отзывы о будущем проекте. Пока неизвестно, как будет выглядеть соцсеть: либо ее реализуют как отдельный продукт, либо ее интегрируют в уже популярную платформу ChatGPT. В то же время официального комментария со стороны OpenAI пока не было.

Запуск собственной социальной сети может углубить соперничество Альтмана с Маском, владельцем X. Еще в феврале 2025 года Маск предложил выкупить OpenAI за 97,4 млрд долларов, на что Альтман саркастически ответил: он купит Twitter за 9,74 млрд долларов.

Как отмечает издание, новая платформа может предоставить OpenAI доступ к уникальным данным пользователей в режиме реального времени. Это может быть подобно тому, как X используют для обучения чат-бота Grok от xAI.

Напомним

Компания OpenAI представила новое поколение своих языковых моделей. Речь идет о GPT-4.1 - они имеют улучшенное кодирование и понимание контекста.

Евгений Устименко

Евгений Устименко

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