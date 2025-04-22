"Пожалуйста" и "спасибо" от пользователей для ChatGPT стоят OpenAI "десятки миллионов долларов"

Вежливость к ИИ стоит миллионы долларов. Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман на прошлой неделе подтвердил, что счета OpenAI за электроэнергию стали "на десятки миллионов долларов" выше из-за того, что люди вежливы с ChatGPT, пишет УНН со ссылкой на Entrepreneur.

Детали

На прошлой неделе пользователь X опубликовал сообщение: "Интересно, сколько денег OpenAI потеряла на оплате электроэнергии из-за того, что люди говорят "пожалуйста" и "спасибо" своим моделям". На момент публикации пост просмотрели 5,7 миллионов раз.

Альтман ответил на следующий день: "Десятки миллионов долларов потрачены не зря - никогда не знаешь наверняка".

Опрос, опубликованный в феврале изданием Future, показал, что 67% людей, использующих ИИ в США, вежливы с чат-ботом.

Почти каждый пятый респондент этой группы (18%) заявил, что говорит ИИ "пожалуйста" и "спасибо", чтобы защитить себя в случае возможного восстания ИИ. Остальные 82% заявили, что они вежливы просто потому, что "приятно" быть таким с кем-либо, ИИ или человеком.

Вежливость по отношению к ИИ, как отмечается, может иметь функциональную цель. Директор по дизайну Microsoft Куртис Биверс отметил в сообщении в блоге Microsoft, что "использование вежливого языка задает тон для ответа" ИИ. Другими словами, когда вы вежливы с ИИ, он, скорее всего, ответит тем же.

Однако эта вежливость имеет энергетические затраты. Согласно отчету Института исследований электроэнергетики (EPRI) за май 2024 года, требуется в 10 раз больше энергии, чтобы задать вопрос ChatGPT или отправить ему комментарий, чем для запуска стандартного поиска Google без обзоров ИИ, суммирующих результаты в верхней части страницы поиска.

Исследователи с финансового консультационного сайта BestBrokers обнаружили, что ChatGPT в среднем требуется 1,059 миллиарда киловатт-часов электроэнергии в год. Это составит около 139,7 миллионов долларов в год только на расходы на электроэнергию для чат-бота с искусственным интеллектом.

ИИ также требует значительного количества воды для охлаждения серверов, которые его питают. Исследования Калифорнийского университета в Риверсайде показывают, что ChatGPT требуется до 1408 мл воды, или около трех бутылок по 16,9 унций, для создания электронного письма со 100 слов. Для создания ответа из трех слов "Пожалуйста" от ChatGPT требуется 40–50 миллилитров воды.

В то же время, как пишет издание, OpenAI может позволить себе десятки миллионов долларов затрат на электроэнергию для искусственного интеллекта. Ранее в этом месяце стартап привлек $40 млрд при оценке в $300 млрд в рамках крупнейшей частной технологической сделки из когда-либо зарегистрированных. В то время OpenAI отметила, что у нее было 500 млн глобальных еженедельных пользователей, что выше 400 млн в феврале.

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