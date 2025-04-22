OpenAI заявила о готовности купить браузер Chrome у Google

Компания OpenAI заинтересована в приобретении браузера Chrome, если суд обяжет Google продать его в рамках антимонопольного разбирательства. Об этом сообщил глава ChatGPT (продукт OpenAI) Ник Терли. Его цитирует издание Bloomberg, передает УНН.

Детали

Во вторник, 22 апреля, глава ChatGPT Ник Терли был вызван Министерством юстиции для дачи показаний в рамках трехнедельного судебного разбирательства, направленного на определение того, какие изменения должна внести Alphabet Inc. Google в свой бизнес после того, как в прошлом году федеральный судья постановил, что компания монополизировала рынок поиска.

Глава ChatGPT заявил на судебном заседании, что компания OpenAI будет заинтересована в покупке браузера Chrome компании Google, если федеральный суд примет решение выделить ее в отдельную компанию. - пишет издание.

По словам Терли, интеграция браузера с продуктами компании позволила бы создать более глубокий и удобный интерфейс пользователя, а также расширить доступ к технологиям искусственного интеллекта. Он подчеркнул, что OpenAI "предложила бы действительно невероятные возможности", если бы получила доступ к собственной браузерной платформе.

Как пишет Bloomberg, сейчас ChatGPT уже доступен в виде расширения для Chrome, однако OpenAI испытывает трудности с распространением своего продукта, особенно на устройствах с операционной системой Android. Покупка браузера могла бы значительно усилить позиции компании в экосистеме мобильных и веб-сервисов.

Отмечается, что Министерство юстиции США требует от Google продажи браузера Chrome, прекращения контрактов на эксклюзивность и передачи части данных конкурентам. Решение по антимонопольному делу ожидается к августу и может стать прецедентом, аналогичным разделению корпорации AT&T в 1980-х.

Напомним

В США начался решающий этап антимонопольного процесса против Google, которая признана виновной в нарушениях. Правительство требует радикальных мер, включая принудительную продажу браузера Chrome и другого.

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