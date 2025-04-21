У США розпочався вирішальний етап антимонопольного судового процесу проти Google: компанію можуть змусити продати Chrome

У США розпочався вирішальний етап антимонопольного судового процесу проти Google, який може завершитися примусовим продажем браузера Chrome або іншими радикальними заходами. Про це повідомляє The Washington Post, пише УНН.

Деталі

Повідомляється, що судовий процес має вирішальне значення для Google, яку було визнано винною в порушенні антимонопольного законодавства в трьох окремих судових процесах. Вимоги Міністерства юстиції США охоплюють примус Google дозволити конкурентам використовувати її дані для роботи їхніх власних пошукових систем, вимогу повідомляти уряд про інвестиції в стартапи в галузі штучного інтелекту і змусити її продати веб-браузер Chrome, на який припадає близько двох третин світового ринку браузерів. Якщо суддя схвалить деякі або всі ці вимоги, його рішення похитне владу Google як воротаря інтернету.

"Це історична подія", - сказав генеральний прокурор Колорадо Філ Вайзер (демократ), який очолює групу штатів, що подали в суд на Google разом із Міністерством юстиції США. Він сказав, що антимонопольні справи проти Google можуть виявитися настільки ж важливими для перебудови технологій, як і монопольні позови, які розвалили AT&T у 1980-х і перевернули Microsoft чверть століття тому.

Nvidia очікує збитків у $5,5 млрд на тлі обмежень США на експорт ШІ-чіпів у Китай

Google рішуче чинить опір, заявляючи, що "радикальні" вимоги уряду зашкодять конкуренції та інноваціям. З понеділка до кінця травня в залі суду Мехти в Окружному суді США в окрузі Колумбія обидві сторони представлять нові докази і свідків, щоб спробувати довести свою точку зору. Суддя каже, що його остаточне рішення буде ухвалено до серпня або вересня.

Що очікується

Google Search — це провідний інструмент доступу до Інтернету в усьому світі, настільки поширений, що назва компанії стала синонімом самого процесу пошуку. Вже постановивши, що компанія зловжила цим домінуванням в інтересах інших своїх підприємств, Мехта має вирішити, наскільки далеко зайти у спробах змінити цей статус-кво. Якщо він стане на бік Міністерства юстиції США, Google буде змушений різними способами звільнити місце для інших пошукових систем, щоб створити більше альтернатив.

Google також стикається з іншими антимонопольними проблемами. У 2023 році присяжні постановили, що магазин додатків компанії є незаконною монополією. А минулого тижня інший федеральний суддя ухвалив, що у неї була незаконна монополія, коли справа стосувалася рекламних технологічних інструментів, які вона продає веб-видавцям.

Примус Google до продажу Chrome може створити прецедент для судів, який може призвести до поділу інших технологічних гігантів.

Який аргумент уряду?

Міністерство юстиції США хоче отримати потужний набір засобів правового захисту, щоб підкріпити висновок суду про те, що у Google є незаконна монополія. Тільки змусивши компанію піти на серйозні поступки, як-от продаж Google Chrome, ринок зазнає істотних змін, стверджує уряд. Крім бажання, щоб Google позбулася Chrome, він також закликав заборонити угоди з компаніями стільникового зв'язку або видавцями, які віддають перевагу Google, і запровадити положення, що зобов'язують її ділитися деякими технічними даними з конкурентами.

LG буде аналізувати емоції телеглядачів для контролю персоналізації реклами

Що говорять у Google

Google стверджує, що її домінування в пошуку відображає простий факт: у неї найкращі технології та продукти. Інші пошукові системи не змогли відібрати частку ринку в Google, тому що споживачі постійно повертаються до Google або взагалі ніколи не йдуть від неї. Також Google стверджує, що вкладає мільярди доларів доходу в дослідження і розробки в інших секторах, таких як ШІ та безпілотні автомобілі, тому скорочення її бізнесу може завдати шкоди інноваціям.

Крім апеляції у справі про монополію, Google відповіла на запропоновані урядом заходи власними пропозиціями щодо набагато меншого набору правил. Вони включають в себе встановлення тимчасового обмеження на будь-який контракт, який Google підписує з іншими веб-браузерами, такими як Safari від Apple або Firefox від Mozilla, щоб зробити Google Search своєю пошуковою системою за замовчуванням.

Gmail оновлює безпековий функціонал: ось що вибирати, коли Google запитає вас

Що буде далі

Після вступних заяв у понеділок Міністерство юстиції США та Google викличуть свідків і нададуть докази на підтримку своїх пропозицій. Очікується, що свідчення дасть генеральний директор Google Сундар Пічаї, а також керівники конкурентів, таких як Microsoft, OpenAI і Perplexity. Економісти та експерти з пошукових систем також дадуть свідчення. Після закінчення судового розгляду суддя проведе нараду і винесе остаточне рішення наприкінці цього року.

Нагадаємо

Раніше Financial Times повідомляв, що суд США постановив, що компанія Google незаконно отримала та утримувала монополію на ринку цифрової реклами - це чергова антимонопольна поразка для технологічного гіганта, яка може призвести до примусового продажу частини його бізнесу.