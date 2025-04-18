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Суд у США визнав Google монополістом у сфері інтернет-реклами

Київ • УНН

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Антимонопольна поразка Google може призвести до продажу частини бізнесу. Суд встановив, що компанія незаконно монополізувала ринки рекламного обміну та серверів оголошень.

Суд у США визнав Google монополістом у сфері інтернет-реклами

Суд США постановив, що компанія Google незаконно отримала та утримувала монополію на ринку цифрової реклами - це чергова антимонопольна поразка для технологічного гіганта, яка може призвести до примусового продажу частини його бізнесу. Про це повідомляє Financial Times, пише УНН.

Деталі

Суддя Леоні Брінкема, яка веде справу у федеральному суді штату Вірджинія, у четвер заявила, що Google "свідомо" монополізувала ринки рекламного обміну та серверів оголошень для видавців.

Водночас суддя визнала, що Міністерство юстиції США, яке подало позов, не змогло довести, що Google несправедливо домінував у третій складовій ринку - рекламних мережах для рекламодавців.

У відповідь Google заявила: "Ми виграли половину цієї справи й будемо подавати апеляцію на іншу половину… Ми не згодні з рішенням суду щодо наших інструментів для видавців. У видавців є багато варіантів, і вони обирають Google, тому що наші рекламні технології прості, доступні й ефективні".

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Це рішення з’явилося після того, як у минулому році в окремій антимонопольній справі федеральний суддя встановив, що Google витрачає мільярди доларів на ексклюзивні угоди, аби утримати незаконну монополію на ринку пошуку. Друга фаза того судового процесу, в якій буде визначено заходи правового впливу, почнеться наступного тижня.

У справі щодо пошуку Міністерство юстиції вимагало, аби Google продав браузер Chrome, припинив щорічні виплати Apple в розмірі 20 мільярдів доларів за право бути пошуковиком за замовчуванням, а також поділився більшою кількістю даних із конкурентами. 

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Ольга Розгон

Ольга Розгон

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