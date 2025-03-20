Google погодилася виплатити $28 млн через звинувачення у нерівному ставленні до працівників

Компанія Google погодилася виплатити 28 мільйонів доларів для врегулювання колективного позову, у якому стверджується, що компанія платить вищу зарплату та просуває по кар'єрних сходах білих та азіатських працівників більше, ніж інших. Про це пише УНН із посиланням на Reuters.

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Ініціатором складання колективного позову стала Ана Канту, яка вважає себе мексиканкою. Він був поданий від імені латиноамериканців, корінних американців, американських індіанців, корінних гавайців, жителів тихоокеанських островів і корінних жителів Аляски, які працюють у Google.

Канту стверджує, що виконувала зразкову роботу впродовж семи років у відділі HR і відділах хмарних операцій компанії, але при цьому залишилася на тому самому рівні у робочій ієрархїї та умовах, у той час, як білі та азіатські працівники отримували додаткову плату та підвищення.

"Компанія з Маунтін-В’ю, штат Каліфорнія, призначає білих та азіатів на більш високі робочі посади, ніж інших працівників, навіть для тієї самої роботи, і відмовляє у підвищенні та просуванні по службі тим, хто скаржився. Таким чином дії Google порушують закон Каліфорнії про рівну оплату праці", зазначає вона.

Це стало причиною її звільнення з Google у вересні 2021 року.

У вівторок, 18 березня, представник Google Кортні Менчіні підтвердив мирову угоду по цьому позову.

"Ми продовжуємо не погоджуватися зі звинуваченнями в тому, що ми ставилися до будь-кого по-різному, і залишаємося відданими справедливому виплаті, найму та рівню всіх співробітників", - зазначив він.

Минулого тижня мирова угода отримала попереднє схвалення від судді Чарльза Адамса з Вищого суду округу Санта-Клара в Каліфорнії. Він назвав її справедливою, розумною та "хорошим результатом для класу", який становить щонайменше 6632 співробітників Google у Каліфорнії в період з 15 лютого 2018 року по 31 грудня 2024 року. Слухання щодо остаточного затвердження угоди відбудеться 11 вересня.

Врегулювання претензій обійдуться компанії у 20,4 мільйона доларів США після вирахування 7 мільйонів доларів США на судові витрати, штрафи, пов’язані з позовом Канту згідно з Генеральним законом про приватних прокурорів Каліфорнії, та інші витрати.

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