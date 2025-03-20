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Google погодилася виплатити $28 млн через звинувачення у нерівному ставленні до працівників

Київ • УНН

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Google погодилася виплатити 28 мільйонів доларів для врегулювання колективного позову. Компанію звинувачують у тому, що вона віддає перевагу білим та азіатським працівникам.

Google погодилася виплатити $28 млн через звинувачення у нерівному ставленні до працівників

Компанія Google погодилася виплатити 28 мільйонів доларів для врегулювання колективного позову, у якому стверджується, що компанія платить вищу зарплату та просуває по кар'єрних сходах білих та азіатських працівників більше, ніж інших. Про це пише УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

Ініціатором складання колективного позову стала Ана Канту, яка вважає себе мексиканкою. Він був поданий від імені латиноамериканців, корінних американців, американських індіанців, корінних гавайців, жителів тихоокеанських островів і корінних жителів Аляски, які працюють у Google.

Канту стверджує, що виконувала зразкову роботу впродовж семи років у відділі HR і відділах хмарних операцій компанії, але при цьому залишилася на тому самому рівні у робочій ієрархїї та умовах, у той час, як білі та азіатські працівники отримували додаткову плату та підвищення.

"Компанія з Маунтін-В’ю, штат Каліфорнія, призначає білих та азіатів на більш високі робочі посади, ніж інших працівників, навіть для тієї самої роботи, і відмовляє у підвищенні та просуванні по службі тим, хто скаржився. Таким чином дії Google порушують закон Каліфорнії про рівну оплату праці", зазначає вона.

Це стало причиною її звільнення з Google у вересні 2021 року.

У вівторок, 18 березня, представник Google Кортні Менчіні підтвердив мирову угоду по цьому позову.

"Ми продовжуємо не погоджуватися зі звинуваченнями в тому, що ми ставилися до будь-кого по-різному, і залишаємося відданими справедливому виплаті, найму та рівню всіх співробітників", - зазначив він.

Минулого тижня мирова угода отримала попереднє схвалення від судді Чарльза Адамса з Вищого суду округу Санта-Клара в Каліфорнії. Він назвав її справедливою, розумною та "хорошим результатом для класу", який становить щонайменше 6632 співробітників Google у Каліфорнії в період з 15 лютого 2018 року по 31 грудня 2024 року. Слухання щодо остаточного затвердження угоди відбудеться 11 вересня.

Врегулювання претензій обійдуться компанії у 20,4 мільйона доларів США після вирахування 7 мільйонів доларів США на судові витрати, штрафи, пов’язані з позовом Канту згідно з Генеральним законом про приватних прокурорів Каліфорнії, та інші витрати.

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Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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