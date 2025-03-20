Google согласилась выплатить $28 млн из-за обвинений в неравном отношении к работникам

Компания Google согласилась выплатить 28 миллионов долларов для урегулирования коллективного иска, в котором утверждается, что компания платит более высокую зарплату и продвигает по карьерной лестнице белых и азиатских сотрудников больше, чем других. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Инициатором составления коллективного иска стала Ана Канту, которая считает себя мексиканкой. Он был подан от имени латиноамериканцев, коренных американцев, американских индейцев, коренных гавайцев, жителей тихоокеанских островов и коренных жителей Аляски, работающих в Google.

Канту утверждает, что выполняла образцовую работу в течение семи лет в отделе HR и отделах облачных операций компании, но при этом осталась на том же уровне в рабочей иерархии и условиях, в то время, как белые и азиатские сотрудники получали дополнительную плату и повышение.

"Компания из Маунтин-Вью, штат Калифорния, назначает белых и азиатов на более высокие рабочие должности, чем других сотрудников, даже для той же работы, и отказывает в повышении и продвижении по службе тем, кто жаловался. Таким образом действия Google нарушают закон Калифорнии о равной оплате труда", - отмечает она.

Это стало причиной ее увольнения из Google в сентябре 2021 года.

Во вторник, 18 марта, представитель Google Кортни Менчини подтвердил мировое соглашение по этому иску.

"Мы продолжаем не соглашаться с обвинениями в том, что мы относились к кому-либо по-разному, и остаемся преданными справедливой выплате, найму и уровню всех сотрудников", - отметил он.

На прошлой неделе мировое соглашение получило предварительное одобрение от судьи Чарльза Адамса из Высшего суда округа Санта-Клара в Калифорнии. Он назвал его справедливым, разумным и "хорошим результатом для класса", который составляет не менее 6632 сотрудников Google в Калифорнии в период с 15 февраля 2018 года по 31 декабря 2024 года. Слушание по окончательному утверждению соглашения состоится 11 сентября.

Урегулирование претензий обойдется компании в 20,4 миллиона долларов США после вычета 7 миллионов долларов США на судебные издержки, штрафы, связанные с иском Канту согласно Генеральному закону о частных прокурорах Калифорнии, и другие расходы.

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