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Nvidia, Google и Disney создают новый движок, который обеспечит более реалистичные движения роботов

Киев • УНН

 • 16766 просмотра

Nvidia, Google DeepMind и Disney Research совместно разрабатывают физический движок Newton для роботов. Он обеспечит более реалистичные движения и взаимодействие роботов с окружающим миром.

Nvidia, Google и Disney создают новый движок, который обеспечит более реалистичные движения роботов

Nvidia, Google DeepMind и Disney Research разрабатывают физический движок для роботов, который обеспечит более реалистичные движения. Передает УНН со ссылкой на Tech Radar.

Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг (Jensen Huang) объявил о новом сотрудничестве между компанией, Google DeepMind и Disney Research, которое позволит оживить роботов из "Звездных войн" на основе искусственного интеллекта.

Newton повысит мобильность и реалистичность роботов

В будущем Disney планирует использовать Newton - физическое устройство, разработанное совместно с NVIDIA и Google DeepMind, которое будет способно улучшить мобильность и точность роботов в реальных условиях.

Newton призван помочь разработчикам моделировать взаимодействие роботов с природным миром, что является сложной задачей для разработчиков робототехники. Это поможет машинам стать более "выразительными" и "научиться справляться со сложными задачами с большей точностью".

Как указывается, Newton будет выпущен с открытым исходным кодом позже в 2025 году.

Шеф Nvidia продемонстрировал новые разработки компании

Вчера Дженсен Хуанг вышел на сцену на конференции Nvidia GTC 2025 и представил Blue - исследовательского робота, вдохновленного "Звездными войнами", способного на невероятные движения.

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Во время презентации Хуанг общался с роботом с двигателем Ньютона, задавая ему вопросы вроде "Ты умный?", на что робот отвечал кивком головы. Кроме того, генеральный директор попросил его отойти в сторону, и робот выполнил команду, продемонстрировав свою отзывчивость на основе физики.

В пресс-релизе Nvidia отмечается: "Newton является открытым исходным кодом и предоставляет возможности всему сообществу робототехники. Это позволяет робототехникам свободно использовать и распространять фреймворк и вносить вклад в его разработку передовыми исследованиями".

Компания также представила модель ИИ для человекоподобных роботов Groot N1, которая позволяет машинам лучше воспринимать и рассуждать об окружающей среде.

Nvidia также обновила дорожную карту для своих ИИ-чипов следующего поколения, включая Blackwell Ultra и Rubin, до 2027 года.

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Игорь Тележников

Игорь Тележников

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