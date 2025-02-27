Nvidia резко нарастила продажи в четвертом квартале из-за спроса на ИИ-чипы

Компания Nvidia в среду сообщила о резком росте прибыли и продаж в четвертом квартале, на фоне того, как спрос на ее специализированные чипы Blackwell, которые обеспечивают работу систем искусственного интеллекта, продолжал расти, что привело к росту акций компании после закрытия торгов, пишет УНН со ссылкой на AP.

Детали

За три месяца, закончившиеся 26 января, технологический гигант из Санта-Клары в Калифорнии в США, сообщил о выручке в размере 39,3 млрд долларов, что на 12% больше, чем в предыдущем квартале, и на 78% больше, чем год назад. С учетом единовременных расходов прибыль составила 89 центов на акцию.

"Спрос на Blackwell невероятен, поскольку искусственный интеллект добавляет еще один закон масштабирования - увеличение вычислений для обучения делает модели умнее, а увеличение вычислений для длительного обдумывания делает ответ умнее", - сказал основатель Nvidia Дженсен Хуанг в заявлении.

Nvidia увеличила масштабное производство суперкомпьютеров Blackwell AI, сказал Хуан, "достигнув миллиардов долларов продаж в первом квартале".

"Искусственный интеллект продвигается со скоростью света, поскольку агентный и физический искусственный интеллект закладывают основу для следующей волны искусственного интеллекта, которая произведет революцию в крупнейших отраслях", - сказал он.

Отчет о доходах в среду превзошел ожидания Уолл-стрит. Аналитики ожидали скорректированную прибыль объемом 85 центов на акцию при выручке в 38,1 млрд долларов, согласно FactSet. Nvidia сообщила о чистой прибыли в 22,06 млрд долларов в четвертом квартале, превысив прогнозы аналитиков в 19,57 млрд долларов. Технологический гигант ожидает, что продажи продолжат расти, прогнозируя прибыль в около 43 миллиардов долларов за первый квартал 2026 финансового года.

Продажи центров обработки данных, которые составляют большую часть доходов Nvidia, стали основной частью этого подъема - доход в четвертом квартале составил 35,6 миллиарда долларов, что на 93% больше, чем год назад.

Дитя бума ИИ, Nvidia превратилась во вторую по величине компанию на Уолл-стрит - сейчас ее стоимость превышает 3 триллиона долларов - и движение акций оказывает большее влияние на S&P 500 и другие индексы, чем любая другая компания, за исключением Apple. Два года назад рыночная стоимость Nvidia была ниже 600 миллиардов долларов.

Отчет о доходах за четвертый квартал стал первым отчетом компании с тех пор, как китайская компания DeepSeek похвасталась, что разработала большую языковую модель, которая может конкурировать с ChatGPT и другими конкурентами из США, но оказалась более рентабельной при использовании чипов Nvidia для обучения системы на массивах данных.

Ажиотаж вокруг DeepSeek привел к тому, что 595 миллиардов долларов богатства Nvidia на короткое время исчезли. Но компания в своем заявлении похвалила работу DeepSeek как "замечательное достижение ИИ", которое использовало "широко доступные модели и вычисления, полностью соответствующие экспортному контролю".

В разговоре с инвесторами Хуан сказал, что "следующая волна" ИИ придет с "агентским ИИ для предприятий, физическим ИИ для робототехники и суверенным ИИ, на фоне того, как различные регионы создают свой ИИ для своих собственных экосистем".

"Мы находимся в центре большей части этого развития", - сказал Хуан.

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