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Nvidia упрощает покупку новых видеокарт RTX 5080 и 5090 FE через специальную программу

Nvidia упрощает покупку новых видеокарт RTX 5080 и 5090 FE через специальную программу

Киев  •  УНН

 • 4655 просмотра

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Nvidia запускает программу «подтвержденного приоритетного доступа» для приобретения RTX 5090 и 5080 Founders Edition. Компания будет проверять настоящих геймеров через GeForce Experience и выдавать по одной карте на человека.

Американская технологическая компания Nvidia облегчила для поклонников процесс приобретения графических процессоров RTX 5080 и 5090 FE. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Verge.

Детали

Отмечается, что компания объявила о возможности подписаться на «подтвержденный приоритетный доступ», чтобы приобрести «неуловимые» видеокарты RTX 5090 и 5080 Founders Edition с двумя слотами для SFF.

«Как и подобная программа Verified Priority Access для RTX 4090, новая программа доступна только по приглашениям, но на этот раз вы подадите заявку на доступ, заполнив эту форму, а не пройдя предварительный отбор. Сайт проверит, есть ли у вас учетная запись Nvidia, и спросит, предпочитаете ли вы 5090 или 5080. Тогда она, очевидно, использует алгоритм, чтобы определить, настоящий ли вы геймер (анализирует использование приложения Nvidia/GeForce Experience), прежде чем предложить карту. Ограничение по одной на человека», - говорится в сообщении.

Издание уточняет, что программа заработает на следующей неделе. При этом в Nvidia не уточняют, сколько карточек было выделено для этой программы.

«Поэтому трудно сказать, существенный ли это способ получить карты для геймеров, а не для скальперов», - резюмирует СМИ.

Напомним,

Nvidia удваивает возможности для создания робототехники и других промышленных приложений с искусственным интеллектом и инвестирует миллионы долларов в тайваньский стартап MetAI. Эта компания разработала модель, которая может быстро генерировать «SimReady» (готовых к моделированию) цифровых двойников с помощью искусственного интеллекта и 3D-технологий, превращая CAD-файлы в функциональные 3D-среды за считанные минуты.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Технологии
taivanТайвань

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