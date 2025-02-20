Nvidia спрощує купівлю нових відеокарт RTX 5080 і 5090 FE через спеціальну програму

Американська технологічна компанія Nvidia полегшила для шанувальників процес придбання графічних процесорів RTX 5080 і 5090 FE. Про це повідомляє УНН із посиланням на The Verge.

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Зазначається, що компанія оголосила про можливість підписатися на "підтверджений пріоритетний доступ", щоб придбати "невловимі" відеокарти RTX 5090 і 5080 Founders Edition з двома слотами для SFF.

"Як і подібна програма Verified Priority Access для RTX 4090, нова програма доступна лише за запрошеннями, але цього разу ви подасте заявку на доступ, заповнивши цю форму, а не пройшовши попередній відбір. Сайт перевірить, чи є у вас обліковий запис Nvidia і запитає, чи віддаєте ви перевагу 5090 чи 5080. Тоді вона, очевидно, використає алгоритм, щоб визначити, чи ви справжній геймер (аналізує використання програми Nvidia/GeForce Experience), перш ніж запропонувати картку. Обмеження по одній на людину", - ідеться у повідомленні.

Видання уточнює, що програма запрацює наступного тижня. При цьому у Nvidia не уточнюють, скільки карток було виділено для цієї програми.

"Тому важко сказати, чи це суттєвий спосіб отримати картки для геймерів, а не для скальперів", - резюмує ЗМІ.

Нагадаємо

Nvidia подвоює можливості для створення робототехніки та інших промислових додатків зі штучним інтелектом та інвестує мільйони доларів у тайванський стартап MetAI. Ця компанія розробила модель, яка може швидко генерувати "SimReady" (готових до моделювання) цифрових двійників за допомогою штучного інтелекту та 3D-технологій, перетворюючи CAD-файли у функціональні 3D-середовища за лічені хвилини.