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Nvidia інвестує $4 млн у тайванський стартап для створення цифрових двійників за допомогою ШІ

Nvidia інвестує $4 млн у тайванський стартап для створення цифрових двійників за допомогою ШІ

Київ • УНН

 • 23935 перегляди

Nvidia вперше інвестує в тайванський стартап MetAI, що розробляє технологію швидкого створення цифрових двійників на базі ШІ. Компанія вклала $4 млн разом з іншими стратегічними інвесторами.

Nvidia подвоює можливості для створення робототехніки та інших промислових додатків зі штучним інтелектом та інвестує мільйони доларів у тайванський стартап MetAI. 

Передає УНН із посиланням на TechCrunch.

Деталі

Nvidia підтримує MetAI, компанію що базується на острові Тайвань: ідеться про інвестиції у 4 мільйони доларів США, що тане першою інвестицією чип-гіганта у тайванський стартап.

У програмі інвестування також беруть участь інші стратегічні та фінансові компанії, зокрема Kenmec Mechanical Engineering, Solomon Technology, SparkLabs Taiwan, Addin Ventures та Upstream Ventures.

Довідково

Тайванська компанія MetAI розробила модель, яка може швидко генерувати "SimReady" (готових до моделювання) цифрових двійників за допомогою штучного інтелекту та 3D-технологій, перетворюючи CAD-файли у функціональні 3D-середовища за лічені хвилини.

 Цифрові двійники та додатки для штучного інтелекту

Наступна хвиля ШІ, відома як генеративний фізичний ШІ, покладається на фізично точні симульовані середовища для навчання і перевірки роботів, що використовуються в автономних системах, для створення операційного ШІ перед розгортанням. MetAI стверджує, що цифрові двійники, яких він допомагає створювати, будуть відігравати центральну роль у цих зусиллях.

Рентон Хсу, співзасновник Ю і технічний директор MetAI, має досвід роботи в галузі 3D-інженерії та штучного інтелекту, і вперше зіткнувся з цифровими двійниками під час створення програмних додатків для корпоративного штучного інтелекту: вони використовувалися як практичний обхідний шлях у ситуаціях, коли клієнтам не вистачало даних для навчання систем. Потім він зрозумів, що може застосувати те саме до 3D-систем, інтегруючи 3D-технології зі штучним інтелектом для розробки синтетичного штучного інтелекту та 3D-рішень.

Нагадаємо

Генеральний директор Nvidia Дженсен Хуанг (Jensen Huang) каже, що продуктивність ШІ-чіпів його компанії зростає швидше, ніж історичні темпи, встановлені законом Мура.

Згідно із законом Мура кількість транзисторів у комп'ютерних мікросхемах може подвоюватися щороку, але розвиток ШІ-чіпів Nvidia рухається більш прискореними темпами.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

Технології
taivanТайвань

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