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Nvidia инвестирует $4 млн в тайваньский стартап для создания цифровых двойников с помощью ИИ

Nvidia инвестирует $4 млн в тайваньский стартап для создания цифровых двойников с помощью ИИ

Киев  •  УНН

 • 4623 просмотра

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Nvidia впервые инвестирует в тайваньский стартап MetAI, разрабатывающий технологию быстрого создания цифровых двойников на базе ИИ. Компания вложила $4 млн вместе с другими стратегическими инвесторами.

Nvidia удваивает возможности для создания робототехники и других промышленных приложений с искусственным интеллектом и инвестирует миллионы долларов в тайваньский стартап MetAI. 

Передает УНН со ссылкой на TechCrunch.

Детали

Nvidia поддерживает MetAI, компанию базирующуюся на острове Тайвань: речь идет об инвестициях в 4 миллиона долларов США, что является первой инвестицией чип-гиганта в тайваньский стартап.

В программе инвестирования также участвуют другие стратегические и финансовые компании, в частности Kenmec Mechanical Engineering, Solomon Technology, SparkLabs Taiwan, Addin Ventures и Upstream Ventures.

Справочно

Тайваньская компания MetAI разработала модель, которая может быстро генерировать «SimReady» (готовых к моделированию) цифровых двойников с помощью искусственного интеллекта и 3D-технологий, превращая CAD-файлы в функциональные 3D-среды за считанные минуты.

 Цифровые двойники и приложения для искусственного интеллекта

Следующая волна ИИ, известная как генеративный физический ИИ, полагается на физически точные симулированные среды для обучения и проверки роботов, используемых в автономных системах, для создания операционного ИИ перед развертыванием. MetAI утверждает, что цифровые двойники, которых он помогает создавать, будут играть центральную роль в этих усилиях.

Рентон Хсу, соучредитель Ю и технический директор MetAI, имеет опыт работы в области 3D-инженерии и искусственного интеллекта, и впервые столкнулся с цифровыми двойниками при создании программных приложений для корпоративного искусственного интеллекта: они использовались как практический обходной путь в ситуациях, когда клиентам не хватало данных для обучения систем. Затем он понял, что может применить то же самое к 3D-системам, интегрируя 3D-технологии с искусственным интеллектом для разработки синтетического искусственного интеллекта и 3D-решений.

Напомним,

Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг (Jensen Huang) говорит, что производительность ИИ-чипов его компании срастет быстрее, чем исторические темпы, установленные законом Мура.

Согласно закону Мура количество транзисторов в компьютерных микросхемах может удваиваться каждый год, но развитие ИИ-чипов Nvidia движется более ускоренными темпами.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Технологии
taivanТайвань

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