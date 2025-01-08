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Глава Nvidia: ШІ-чіпи розвиваються швидше закону Мура

Глава Nvidia: ШІ-чіпи розвиваються швидше закону Мура

Київ • УНН

 • 23829 перегляди

Дженсен Хуанг заявив, що розвиток ШІ-чіпів Nvidia випереджає темпи закону Мура. Новий суперчіп компанії у 30 разів швидший за попереднє покоління у задачах штучного інтелекту.

Генеральний директор Nvidia Дженсен Хуанг (Jensen Huang) каже, що продуктивність ШІ-чіпів його компанії зростає швидше, ніж історичні темпи, встановлені законом Мура.

Згідно із законом Мура кількість транзисторів у комп'ютерних мікросхемах може подвоюватися щороку, але розвиток ШІ-чіпів Nvidia рухається більш прискореними темпами.

Передає УНН із посиланням на TechCrunch.

Наші системи розвиваються набагато швидше, ніж закон Мура

- сказав Хуанг в інтерв'ю TechCrunch. 

Про це гендиректор Nvidia заявив після виступу з ключовою доповіддю перед 10-тисячною аудиторією на виставці CES у Лас-Вегасі.

Довідка

Закон Мура, винайдений співзасновником Intel Гордоном Муром у 1965 році, передбачав, що кількість транзисторів у комп'ютерних чіпах буде приблизно подвоюватися щороку, що, по суті, подвоюватиме продуктивність цих чіпів. Це передбачення здебільшого справдилося, що призвело до швидкого зростання можливостей і різкого падіння вартості протягом десятиліть.

Хуанг стверджує, що чіпи Nvidia для штучного інтелекту розвиваються прискореними темпами.

Відповідно до данних Nvidia, останній суперчіп розроблений компанією для центрів обробки даних, порівняно з попереднім поколінням чіпів- більш ніж у 30 разів швидший у виконанні робочих навантажень, пов'язаних з висновками штучного інтелекту.

Нагадаємо

OpenAI переорієнтовується на розробку суперінтелекту, вважаючи AGI вже контрольованим. Сем Альтман прогнозує швидку появу суперінтелекту та наголошує на важливості обережного підходу до його розвитку.

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Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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