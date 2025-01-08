Глава Nvidia: ШІ-чіпи розвиваються швидше закону Мура
Київ • УНН
Дженсен Хуанг заявив, що розвиток ШІ-чіпів Nvidia випереджає темпи закону Мура. Новий суперчіп компанії у 30 разів швидший за попереднє покоління у задачах штучного інтелекту.
Генеральний директор Nvidia Дженсен Хуанг (Jensen Huang) каже, що продуктивність ШІ-чіпів його компанії зростає швидше, ніж історичні темпи, встановлені законом Мура.
Згідно із законом Мура кількість транзисторів у комп'ютерних мікросхемах може подвоюватися щороку, але розвиток ШІ-чіпів Nvidia рухається більш прискореними темпами.
Передає УНН із посиланням на TechCrunch.
Наші системи розвиваються набагато швидше, ніж закон Мура
Про це гендиректор Nvidia заявив після виступу з ключовою доповіддю перед 10-тисячною аудиторією на виставці CES у Лас-Вегасі.
Довідка
Закон Мура, винайдений співзасновником Intel Гордоном Муром у 1965 році, передбачав, що кількість транзисторів у комп'ютерних чіпах буде приблизно подвоюватися щороку, що, по суті, подвоюватиме продуктивність цих чіпів. Це передбачення здебільшого справдилося, що призвело до швидкого зростання можливостей і різкого падіння вартості протягом десятиліть.
Хуанг стверджує, що чіпи Nvidia для штучного інтелекту розвиваються прискореними темпами.
Відповідно до данних Nvidia, останній суперчіп розроблений компанією для центрів обробки даних, порівняно з попереднім поколінням чіпів- більш ніж у 30 разів швидший у виконанні робочих навантажень, пов'язаних з висновками штучного інтелекту.
Нагадаємо
OpenAI переорієнтовується на розробку суперінтелекту, вважаючи AGI вже контрольованим. Сем Альтман прогнозує швидку появу суперінтелекту та наголошує на важливості обережного підходу до його розвитку.
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