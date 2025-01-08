Глава Nvidia: ИИ-чипы развиваются быстрее закона Мура
Киев • УНН
Дженсен Хуанг заявил, что развитие ИИ-чипов Nvidia опережает темпы закона Мура. Новый суперчип компании в 30 раз быстрее предыдущего поколения в задачах искусственного интеллекта.
Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг (Jensen Huang) говорит, что производительность ИИ-чипов его компании растет быстрее, чем исторические темпы, установленные законом Мура.
Согласно закону Мура количество транзисторов в компьютерных микросхемах может удваиваться каждый год, но развитие ИИ-чипов Nvidia движется более ускоренными темпами.
Передает УНН со ссылкой на TechCrunch.
Наши системы развиваются намного быстрее, чем закон Мура
Об этом гендиректор Nvidia заявил после выступления с ключевым докладом перед 10-тысячной аудиторией на выставке CES в Лас-Вегасе.
Справка
Закон Мура, изобретенный соучредителем Intel Гордоном Муром в 1965 году, предсказывал, что количество транзисторов в компьютерных чипах будет примерно удваиваться каждый год, что, по сути, будет удваивать производительность этих чипов. Это предсказание в основном сбылось, что привело к быстрому росту возможностей и резкому падению стоимости в течение десятилетий.
Хуанг утверждает, что чипы Nvidia для искусственного интеллекта развиваются ускоренными темпами.
Согласно данным Nvidia, последний суперчип разработанный компанией для центров обработки данных, по сравнению с предыдущим поколением чипов - более чем в 30 раз быстрее в выполнении рабочих нагрузок, связанных с выводами искусственного интеллекта.
Напомним,
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