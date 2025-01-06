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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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OpenAI теряет деньги на ChatGPT Pro: почему подписка за $200 оказалась убыточной

OpenAI теряет деньги на ChatGPT Pro: почему подписка за $200 оказалась убыточной

Киев  •  УНН

 • 1162 просмотра

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OpenAI терпит убытки из-за платного плана ChatGPT Pro стоимостью $200 в месяц. По словам CEO Сэма Альтмана, пользователи используют сервис интенсивнее, чем ожидалось.

Платный план ChatGPT-Pro стоимостью 200 евро в месяц в конечном итоге приводит к потере денег OpenAI. Гендиректор OpenAI Сэм Альтман говорит, что люди пользуются ChatGPT Pro больше, чем ожидалось.

Передает УНН со ссылкой на TechCrunch.

Компания OpenAI теряет деньги на своем плане ChatGPT Pro стоимостью 200 долларов в месяц. 

"Я лично выбрал цену, и думал, что мы заработаем немного денег - написал руководитель OpenAI Сэм Альтман в серии публикаций на X.

OpenAI запустил ChatGPT Pro в конце 2024 года. В дополнение к предоставлению доступа к обновленной версии модели искусственного интеллекта OpenAI o1, режиму o1 pro, ChatGPT Pro отменяет ограничения скорости для нескольких других инструментов компании, включая видеогенератор Sora.

Справочно

OpenAI не является прибыльной, несмотря на то, что она привлекла около 20 миллиардов долларов с момента основания. Сообщается, что в прошлом году компания ожидала около 5 миллиардов долларов убытков при 3,7 миллиардов долларов дохода.

На самом деле, OpenAI недавно признала, что нуждается в большем капитале, чем ожидалось, и рассчитывает привлечь еще больше в будущем. Речь идет о возможности повышения цен на различные подписки в будущем (а не только на ChatGPT Pro).

Напомним

УНН передавал: пользователи ChatGPT и других сервисов OpenAI жаловались в конце 2024 года, что сайт не загружается, а программы выдают ошибку.

Zoom переименовывается: теперь это платформа, ориентированная на искусственный интеллект26 нояб. 2024, 09:02 • 14985 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Технологии
openaiOpenAI
chatgptЧатГПТ