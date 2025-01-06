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OpenAI втрачає гроші на ChatGPT Pro: чому підписка за $200 виявилась збитковою

OpenAI втрачає гроші на ChatGPT Pro: чому підписка за $200 виявилась збитковою

Київ • УНН

 • 30183 перегляди

OpenAI зазнає збитків через платний план ChatGPT Pro вартістю $200 на місяць. За словами CEO Сема Альтмана, користувачі використовують сервіс інтенсивніше, ніж очікувалося.

Платний план ChatGPT-Pro вартістю 200 євро на місяць у кінцевому підсумку призводить до втрати грошей OpenAI. Гендиректор OpenAI Сем Альтман каже, що люди користуються ChatGPT Pro більше, ніж очікувалося.

Передає УНН із посиланням на TechCrunch.

Компанія OpenAI втрачає гроші на своєму плані ChatGPT Pro вартістю 200 доларів на місяць. 

"Я особисто вибрав ціну, і думав, що ми заробимо трохи грошей - написав керівник OpenAI Сем Альтман у серії публікацій на X.

OpenAI запустив ChatGPT Pro наприкінці 2024 року. На додаток до надання доступу до оновленої версії моделі штучного інтелекту OpenAI o1, режиму o1 pro, ChatGPT Pro скасовує обмеження швидкості для кількох інших інструментів компанії, включаючи відеогенератор Sora.

Довідково

OpenAI не є прибутковою, незважаючи на те, що вона залучила близько 20 мільярдів доларів з моменту заснування. Повідомляється, що минулого року компанія очікувала близько 5 мільярдів доларів збитків при 3,7 мільярдів доларів доходу.

Насправді, OpenAI нещодавно визнала, що потребує більше капіталу, ніж очікувалося, і розраховує залучити ще більше в майбутньому. Ідеться про можливість підвищення цін на різні підписки в майбутньому (а не тільки на ChatGPT Pro).

Нагадаємо

УНН передавав: користувачі ChatGPT та інших сервісів OpenAI скаржились наприкінці 2024 року, що сайт не завантажується, а програми видають помилку.

Zoom перейменовується: тепер це платформа, орієнтована на штучний інтелект26.11.24, 11:02 • 15559 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

Технології
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