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Zoom переименовывается: теперь это платформа, ориентированная на искусственный интеллект

Zoom переименовывается: теперь это платформа, ориентированная на искусственный интеллект

Киев  •  УНН

 • 6920 просмотра

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Zoom Communications Inc. отказывается от «Video Communications» в названии и переориентируется на AI-платформу. Компания запускает новые инструменты для конкуренции с Google и Microsoft в сфере корпоративных коммуникаций.

Компания Zoom объявила о своем новом курсе в попытке конкурировать с крупными технологическими компаниями.

Передает УНН со ссылкой на The Verge.

Zoom Communications Inc. объявила об изменении названия, оставив в стороне "Video Communications", чтобы позиционировать себя как рабочую платформу, ориентированную на искусственный интеллект. 

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В сообщении в блоге компании генеральный директор Zoom Communications Эрик Юань пишет, что Zoom теперь является "рабочей платформой на базе искусственного интеллекта для человеческого общения", которая предоставляет "современные гибридные рабочие решения". Компания больше не хочет быть известной благодаря видео, поскольку сотрудники вернулись в офисы, а большие и лучше оснащенные конкуренты в лице Google, Microsoft и Slack предлагают видео как функцию офисных пакетов, за которые компании уже платят.

OpenAI запускает голосовой ChatGPT в веб-версии: что это меняет для пользователей21 нояб. 2024, 02:31 • 18380 просмотров

Чтобы адаптироваться, Zoom запустил более комплексные коммуникационные инструменты, включая Zoom Team Chat и новое решение Zoom Workplace, которое конкурирует с приложениями для повышения производительности от Google и Microsoft, а также корпоративным клиентом электронной почты.

Справочно

К концу 2020 года годовой доход Zoom вырос в четыре раза, но к началу 2022 года прогнозы изменились, поскольку аналитик Wedbush Дэн Айвс предсказал, что "пользователи, работающие из дома... Netflix, Facebook, Zoom, Peloton, увидят резкий спад роста".

Zoom нанес ответный удар, запустив более комплексные инструменты для общения, начиная с Zoom Team Chat. Теперь Zoom предлагает собственное полнофункциональное решение Zoom Workplace с офисными программами в стиле Google и Microsoft, корпоративным почтовым клиентом и многим другим.

OpenAI будет платить "налог на Google" с 2025 года - нардеп25 нояб. 2024, 10:54 • 13553 просмотра

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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