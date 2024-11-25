OpenAI будет платить "налог на Google" с 2025 года - нардеп
Киев • УНН
OpenAI уведомила владельцев платных аккаунтов о начале уплаты «налога на Google» в Украине с 1 января 2025 года. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, отметив «успех» инициативы Гетманцева по налогообложению.
OpenAI разослала владельцам платного аккаунта уведомление о том, что с первого января следующего они будут плательщиком "налога на Google", сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает УНН.
Пришла сегодня рассылка от OpenAI, как владельцу платного аккаунта, что с 01 января 2025-го они будут плательщиком "налога на Гугл"
Он отметил, что таким образом "Гетманцев заставил (даже) искусственный интеллект платить НДС в Украине!"
Контекст
Под предлогом необходимости увеличения финансирования армии председатель Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, который неоднократно был инициатором повышения налогов в Украине. Из последних инициатив, он, например, предложил обязать работающих украинцев покупать ОВГЗ на 7% от зарплаты. Эксперты критикуют инициативу из-за дополнительной нагрузки на население и возможных негативных последствий для экономики.