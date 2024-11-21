OpenAI запускает голосовой ChatGPT в веб-версии: что это меняет для пользователей

ukenru
Эксклюзив
Конфликт интересов и убытки: адвокат рассказал, как АРМА управляет арестованными активами
 • 58012 просмотра

Конфликт интересов и убытки: адвокат рассказал, как АРМА управляет арестованными активами

Завтра украинцев снова ждут отключения света: когда и сколько очередей будут выключать
 • 83222 просмотра

Завтра украинцев снова ждут отключения света: когда и сколько очередей будут выключать

S.T.A.L.K.E.R. 2 выходит сегодня: что известно о выпуске самой ожидаемой игры
 • 111362 просмотра

S.T.A.L.K.E.R. 2 выходит сегодня: что известно о выпуске самой ожидаемой игры

Эксклюзив
Справедливость или безнаказанность: дело главного юриста Нацбанка демонстрирует отсутствие репутационных стандартов
 • 118372 просмотра

Справедливость или безнаказанность: дело главного юриста Нацбанка демонстрирует отсутствие репутационных стандартов

Эксклюзив
Действия АРМА по поиску управляющего для ТРЦ "Гулливер" бьют по интересам государственных банков и налогоплательщиков - нардеп Янченко
 • 106305 просмотра

Действия АРМА по поиску управляющего для ТРЦ "Гулливер" бьют по интересам государственных банков и налогоплательщиков - нардеп Янченко

Эксклюзив
Как борьба изменила Украину: полномасштабная война глазами защитников
 • 130471 просмотра

Как борьба изменила Украину: полномасштабная война глазами защитников

Украина против Албании: все, что надо знать о решающем матче Лиги наций
 • 155764 просмотра

Украина против Албании: все, что надо знать о решающем матче Лиги наций

Рада приняла госбюджет-2025: основные показатели
 • 125683 просмотра

Рада приняла госбюджет-2025: основные показатели

Эксклюзив
россия во второй раз применила против Украины ракету "Циркон" - КНИИСЭ
 • 136100 просмотра

россия во второй раз применила против Украины ракету "Циркон" - КНИИСЭ

Эксклюзив
«Количество паркомест для людей с инвалидностью увеличится": Шуляк рассказала, когда ожидать изменения
 • 137922 просмотра

«Количество паркомест для людей с инвалидностью увеличится": Шуляк рассказала, когда ожидать изменения

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Британия, вероятно, сняла запрет на удары Storm Shadow по территории рф - СМИ

Британия, вероятно, сняла запрет на удары Storm Shadow по территории рф - СМИ

 • 104141 просмотра
Умеров заявил о запуске сотрудничества в рамках Северная группа-Украина: что известно о новом альянсе

Умеров заявил о запуске сотрудничества в рамках Северная группа-Украина: что известно о новом альянсе

 • 25276 просмотра
"Свет памяти и надежды объединяет нас": в Киеве состоялась акция ко Всемирному дню ребенка

"Свет памяти и надежды объединяет нас": в Киеве состоялась акция ко Всемирному дню ребенка

 • 20656 просмотра
Киевщина расширяет сотрудничество с бизнесом и аграриями итальянского региона Тоскана - Кравченко рассказал детали

Киевщина расширяет сотрудничество с бизнесом и аграриями итальянского региона Тоскана - Кравченко рассказал детали

 • 17343 просмотра
Все это только россии и помогает: Зеленский прокомментировал панические сообщения об "особой опасности"

Все это только россии и помогает: Зеленский прокомментировал панические сообщения об "особой опасности"

 • 17191 просмотра
Не можем тратить десятки тысяч людей: Зеленский заявил, что Украина готова вернуть Крым дипломатическим путем

Не можем тратить десятки тысяч людей: Зеленский заявил, что Украина готова вернуть Крым дипломатическим путем

 • 16788 просмотра
публикации
S.T.A.L.K.E.R. 2 выходит сегодня: что известно о выпуске самой ожидаемой игры

S.T.A.L.K.E.R. 2 выходит сегодня: что известно о выпуске самой ожидаемой игры

 • 111362 просмотра
Зима приближается: почему Украине важно переходить на альтернативные технологии энергообеспечения

Зима приближается: почему Украине важно переходить на альтернативные технологии энергообеспечения

 • 108578 просмотра
Справедливость или безнаказанность: дело главного юриста Нацбанка демонстрирует отсутствие репутационных стандартов

Справедливость или безнаказанность: дело главного юриста Нацбанка демонстрирует отсутствие репутационных стандартов
Эксклюзив

 • 118372 просмотра
Как борьба изменила Украину: полномасштабная война глазами защитников

Как борьба изменила Украину: полномасштабная война глазами защитников
Эксклюзив

 • 130471 просмотра
Украина против Албании: все, что надо знать о решающем матче Лиги наций

Украина против Албании: все, что надо знать о решающем матче Лиги наций

 • 155764 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Самая дорогая улица для шопинга в мире теперь в Милане: какие города обогнала

Самая дорогая улица для шопинга в мире теперь в Милане: какие города обогнала

 • 46009 просмотра
Первый хедлайнер на Coachella 2025 определен: кто им станет

Первый хедлайнер на Coachella 2025 определен: кто им станет

 • 48780 просмотра
Блейк Лайвли изменила финал нового "Дэдпула" одним замечанием

Блейк Лайвли изменила финал нового "Дэдпула" одним замечанием

 • 59397 просмотра
Флоренс Пью заморозила свои яйца: вот причина

Флоренс Пью заморозила свои яйца: вот причина

 • 101278 просмотра
Словарь Cambridge Dictionary объявил слово года

Словарь Cambridge Dictionary объявил слово года

 • 102569 просмотра
Актуальное
OpenAI запускает голосовой ChatGPT в веб-версии: что это меняет для пользователей

OpenAI запускает голосовой ChatGPT в веб-версии: что это меняет для пользователей

Киев  •  УНН

 • 1908 просмотра

Read in English

OpenAI расширила функционал ChatGPT, добавив голосовой чат для веб-версии. Новая функция доступна для подписчиков Plus, Enterprise, Teams и Edu, использует GPT-4 для создания естественных разговоров.

OpenAI расширила голосовую функцию ChatGPT, которая теперь доступна для веб-пользователей. Об этом сообщает Tech Crunch, передает УНН.

Детали

Теперь подписчики Plus, Enterprise, Teams и Edu могут использовать возможности голосового чата в браузере, который ранее был доступен только на мобильных устройствах.

Эта технология использует мощности GPT-4 для создания реалистичных и естественных разговоров, включающих не только текст, но и тон голоса и эмоциональные реакции. Бот способен адаптироваться к интонации собеседника, реагируя на скорость речи и настроение.

Чтобы начать голосовой разговор, достаточно нажать иконку микрофона в нижнем углу экрана и предоставить браузеру доступ к микрофону.

OpenAI запускает бесплатное обучение ИИ для учителей, но есть неуверенная реакция20 нояб. 2024, 12:26 • 13542 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Новости МираТехнологии
openaiOpenAI
chatgptЧатГПТ