OpenAI запускает голосовой ChatGPT в веб-версии: что это меняет для пользователей
Киев • УНН
OpenAI расширила функционал ChatGPT, добавив голосовой чат для веб-версии. Новая функция доступна для подписчиков Plus, Enterprise, Teams и Edu, использует GPT-4 для создания естественных разговоров.
OpenAI расширила голосовую функцию ChatGPT, которая теперь доступна для веб-пользователей. Об этом сообщает Tech Crunch, передает УНН.
Детали
Теперь подписчики Plus, Enterprise, Teams и Edu могут использовать возможности голосового чата в браузере, который ранее был доступен только на мобильных устройствах.
Эта технология использует мощности GPT-4 для создания реалистичных и естественных разговоров, включающих не только текст, но и тон голоса и эмоциональные реакции. Бот способен адаптироваться к интонации собеседника, реагируя на скорость речи и настроение.
Чтобы начать голосовой разговор, достаточно нажать иконку микрофона в нижнем углу экрана и предоставить браузеру доступ к микрофону.
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