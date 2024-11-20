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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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OpenAI запускает бесплатное обучение ИИ для учителей, но есть неуверенная реакция

OpenAI запускает бесплатное обучение ИИ для учителей, но есть неуверенная реакция

Киев  •  УНН

 • 5380 просмотра

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OpenAI и Common Sense Media запустили бесплатный онлайн-курс для учителей K12 по использованию ChatGPT в образовании. Курс уже внедрен в десятках школ США, однако некоторые преподаватели выражают беспокойство.

OpenAI официально запустила бесплатный онлайн-курс, призванный помочь учителям K-12 научиться внедрять ChatGPT. Сообщается о внедрении курса в "десятки" школ.

Пише УНН и посланьям на TechCrunch.

детали

OpenAI и его некоммерческий партнер Common Sense Media запустили бесплатный учебный курс для преподавателей, направленный на демистификацию искусственного интеллекта и быстрого проектирования, объявили организации в среду.

OpenAI заявляет, что уже внедрила курс в "десятках" школ, в частности в Аризоне, Калифорнии, также в системе чартерных школ Challenger Schools.

Германия начинает поставки Украине 4 тыс. дронов с искусственным интеллектом18 нояб. 2024, 08:50 • 14610 просмотров

Школы по всей стране борются с новыми возможностями и проблемами, поскольку искусственный интеллект меняет образование. С помощью этого курса мы применяем упреждающий подход, чтобы поддержать и обучить учителей, находящихся на переднем крае, и подготовить их к этой трансформации

Робби Торни, старший директор по программам искусственного интеллекта в Common Sense Media, сказал.

справка

Учебный курс, ориентированный на учителей K-12 (учителей K-12 в США определяют как инженеров-педагогов), демонстрирует, как использовать чат-бот ChatGPT для различных образовательных целей, таких как создание контента для уроков или оптимизации встреч на кафедрах.

Достопочтенный на сайте Common Sense Media, цей курс є першою пропозициєю в рамках партнерства між OpenAI та Common Sense Media.

OpenAI, поддерживаемый Microsoft MSFT.O и другими инвесторами и оценивается в 157 миллиардов долларов США в последнем раунде финансирования, сформировал специальную команду для поддержки курса.

Искусственный интеллект назвал самые благозвучные украинские имена19 нояб. 2024, 11:48 • 10088 просмотров

Учителя напоминают, что ИИ может использоваться, как инструмент мошенничества.

Лэнс Уорвик, преподаватель спорта в Университете Иллинойса Урбана-Шампейн, обеспокоен тем, что такие ресурсы, как OpenAI, нормализуют использование ИИ среди преподавателей. Причины для волнения - не все знают об этических последствиях этой все еще новой технологии.

В примерах подсказок [предоставляет OpenAI] один говорит вам включить оценки и отзывы из прошлых задач, в то время как другой говорит вам создать подсказку для упражнения для обучения другому предмету, например, истории мексиканской революции. В следующем модуле безопасности рассказывается о том, чтобы вы никогда не вводили данные учащихся, а затем рассказывается о предвзятости, присущей генеративному ИИ, и проблемах с точностью. Я не уверен, что все это совместимо с вариантами использования

 - говорит он.
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OpenAI бросает вызов Google: ChatGPT теперь также cможет выполнять поиск в Интернете1 нояб. 2024, 11:08 • 13445 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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