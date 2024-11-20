OpenAI запускает бесплатное обучение ИИ для учителей, но есть неуверенная реакция

OpenAI официально запустила бесплатный онлайн-курс, призванный помочь учителям K-12 научиться внедрять ChatGPT. Сообщается о внедрении курса в "десятки" школ.

Пише УНН и посланьям на TechCrunch.

детали

OpenAI и его некоммерческий партнер Common Sense Media запустили бесплатный учебный курс для преподавателей, направленный на демистификацию искусственного интеллекта и быстрого проектирования, объявили организации в среду.

OpenAI заявляет, что уже внедрила курс в "десятках" школ, в частности в Аризоне, Калифорнии, также в системе чартерных школ Challenger Schools.

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Школы по всей стране борются с новыми возможностями и проблемами, поскольку искусственный интеллект меняет образование. С помощью этого курса мы применяем упреждающий подход, чтобы поддержать и обучить учителей, находящихся на переднем крае, и подготовить их к этой трансформации

справка

Учебный курс, ориентированный на учителей K-12 (учителей K-12 в США определяют как инженеров-педагогов), демонстрирует, как использовать чат-бот ChatGPT для различных образовательных целей, таких как создание контента для уроков или оптимизации встреч на кафедрах.

Достопочтенный на сайте Common Sense Media, цей курс є першою пропозициєю в рамках партнерства між OpenAI та Common Sense Media.

OpenAI, поддерживаемый Microsoft MSFT.O и другими инвесторами и оценивается в 157 миллиардов долларов США в последнем раунде финансирования, сформировал специальную команду для поддержки курса.

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Учителя напоминают, что ИИ может использоваться, как инструмент мошенничества.

Лэнс Уорвик, преподаватель спорта в Университете Иллинойса Урбана-Шампейн, обеспокоен тем, что такие ресурсы, как OpenAI, нормализуют использование ИИ среди преподавателей. Причины для волнения - не все знают об этических последствиях этой все еще новой технологии.

В примерах подсказок [предоставляет OpenAI] один говорит вам включить оценки и отзывы из прошлых задач, в то время как другой говорит вам создать подсказку для упражнения для обучения другому предмету, например, истории мексиканской революции. В следующем модуле безопасности рассказывается о том, чтобы вы никогда не вводили данные учащихся, а затем рассказывается о предвзятости, присущей генеративному ИИ, и проблемах с точностью. Я не уверен, что все это совместимо с вариантами использования