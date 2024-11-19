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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Искусственный интеллект назвал самые благозвучные украинские имена

Искусственный интеллект назвал самые благозвучные украинские имена

Киев  •  УНН

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Четыре разные системы искусственного интеллекта - GPT-4, Gemini Pro, Llama 3 и Claude 3.5 - представили свои списки самых благозвучных украинских имен. Каждая система предложила собственный перечень женских и мужских имен с объяснениями.

Эти имена имеют красивое звучание и глубокие украинские корни. Эти имена часто считаются приятными на слух и популярными в Украине. Они сочетают в себе традиционность и современность. Так описывает искусственный интеллект Claude 3.5 украинские имена, которые эта нейронная сеть считает наиболее благозвучными.

УНН спросил у разных ИИ, какие украинские имена они считают самыми благозвучными. Читайте, что же они ответили.

GPT-4o

Для девушек: София, Анна, Виктория, Александра, Мария, Екатерина, Дарья, Анастасия, Ева, Лилия.

Для парней: Максим, Александр, Даниил, Артем, Тимур, Назар, Владислав, Егор, Дмитрий, Святослав.

Эти имена популярны в Украине и обычно ассоциируются с положительными чертами и традициями

- считает GPT.

Gemini Pro

Женские:

* София, Софийка: нежное, ассоциируется с мудростью.

- Анна, Анна, Аннушка: классическое, ласковое.

- Мария, Марийка: традиционное, связанное с нежностью и материнством.

* Елена, Аленка: светлое, ассоциируется с красотой.

* Катерина, Катя: величественное, но в то же время нежное.

- Ярослава, Яся: сильное и мелодичное.

* Мелания, Меланка: редкое, нежное, ассоциируется с музыкой.

Мужские:

- Артем, Артемко: сильное, мужественное.

* Дмитрий, Дима: энергичное, решительное.

- Александр, Саша: классическое, мужественное.

- Максим, Максимко: популярное, ассоциируется с успехом.

- Андрей, Андрюша: крепкое, традиционное.

- Марко, Марьян: редкое, ассоциируется с силой.

* Лука: короткое, но благозвучное.

Image

Ллама 3

В украинской культуре имена часто представляют собой сочетание славянских и христианских традиций

- объяснил искусственный интеллект.

Llama не только предложил имена, но и предоставил информацию о значении каждого имени (однако мы заметили, что значение некоторых имен предоставленное ИИ не совпадает с общепринятым).

Для девушек:

* Оксана - означает "голос" или "песня";

* Мария - классическое и вневременное имя, означающее "горький" или "желанный ребенок";

* София-означает"мудрость";

* Анастасия-означает"воскресение";

* Дарья-означает "дар Божий";

Image

* Нина - означает "девушка" или "дочь";

* Любовь-означает"любовь";

* Анна-означает "благодать " или"ласка";

* Елена-означает "сияющий свет";

* Вера-означает "вера".

Для парней:

* Александр - означает "защитник народа";

* Михаил-означает " Кто как Бог?";

* Андрей - означает "сильный и мужественный";

* Игорь - означает "огненный" или "страстный";

* Сергей - означает "слуга народа";

* Даниил-означает "Бог мой судья";

* Олег - означает "Святой";

* Виталий-означает"жизнь";

* Роман - означает "сильный и могущественный";

* Евгений-означает "благородного происхождения".

Claude 3.5

Для девушек: София, Оксана, Мирослава, Ярина, Богдана, Калина, Зоряна, Лада, Олеся, Дарья.

Для ребят: Богдан, Тарас, Назар, Ярослав, Остап, Любомир, Святослав, Дмитрий, Даниил, Максим.

Эти имена имеют хорошее звучание и глубокие украинские корни. Конечно, восприятие благозвучия может быть субъективным, но эти имена часто считаются приятными на слух и популярными в Украине. Они сочетают в себе традиционность и современность, а также часто имеют красивое значение

- считает искусственный интеллект.

Злата, Жива, Марк и Авель: самые распространенные и редкие имена, которыми в прошлом году называли младенцев в Украине8 февр. 2024, 09:32 • 28224 просмотра

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

КультураТехнологии
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