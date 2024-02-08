Злата, Жива, Марк и Авель: самые распространенные и редкие имена, которыми в прошлом году называли младенцев в Украине

Самые распространенные и редко употребляемые имена, которые давали малышам в Украине во второй половине 2023 года, обнародовало Министерство юстиции, среди последних в частности Джульетта и Авель, передает УНН.

Детали

Как сообщается, чаще всего при государственной регистрации рождения давали такие имена:

Анна, Виктория, Ева, Злата, Екатерина, Мирослава, Мария, Милана, София, Соломия;

Андрей, Артем, Богдан, Давид, Даниил, Дмитрий, Максим, Матвей, Марк, Николай, Александр.



Редко употребляемыми именами, которыми называли малышей, как указано, были:

Джульетта, Юстиния, Жива, Лиель, Каталея, Милада, Шеру, Марселина, Роксана, Стефания, Гната;

Видар, Илай, Ксавьер, Авель, Рожден, Иона, Тео, Лев, Зорян, Ян.



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