Ариэль, Люцифер и Миролюб: какие редко употребляемые имена родители выбирали для своих малышей в 2023 году
Киев • УНН
В 2023 году украинские родители выбирали для своих детей уникальные имена, такие как Миролюб и Люцифер, среди популярных, как Мария и Александр.
Среди редко употребляемых имен, которые украинские родители выбирали для своих детей в прошлом 2023 году такие имена как: Миролюб, Люцифер, Ариэль и тому подобное. Об этом сообщило центральное межрегиональное управление Министерства юстиции, передает УНН.
Детали
Минюст поделились самыми популярными и необычными именами, которыми украинцы называли своих детей в прошлом году. Среди редко употребляемых имен 2023 года - Миролюб, Мухаммед Али, Люцифер, Ариэль, Афина или Мане. В то же время Мария, Ева, Марк и Александр, - держат первенство в рейтинге самых популярных имен.
В сообщении отметили, что информация о самых популярных и редких именах касается только Киевской, Черкасской, Винницкой, Житомирской и Хмельницкой областей. Также сообщается, что в Киеве чаще всего девочкам родители выбирали имена Мария, Соломия, Ева, Полина, а мальчикам - Максим, Марк, Тимофей, Александр, Даниил, Михаил.
В Киевской области самыми распространенными были имена Дарья, Злата, Полина, София, Ева, Соломия, Анна для девочек и Тимофей, Тимур, Максим, Марк, Богдан, Александр, Дмитрий, для мальчиков.
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По желанию родителей детям присваивались редкие имена, а именно: Паулина, Орияна, Евдокия, Клара, Весна, Ведана, Дана, Астрид, Звонка-Ия, Сахара, Октавия, Огненная, Ария, Афина-Пенелопа, Яруна, Звонка, Килина, Эммануэла, Илария, Магда, Юстина, Фрея, Глафира, Матильда, Иулиания, Инга, Лили, Леонида, Зореслава, Афина, Нефа, Алиси, Луна, Снежка, Мане, Лисанна, Есфирь, Элуна, Вирсавия, Доминика, Роксана, Адель, Франческа, Армине, Славяна, Иеремия - женские.
А также: Зореслав, Леслав, Янислав, Велес, Ратмир, Кий, Люцифер, Граф, Корней, Будимир, Вир, Эней, Серафим, Ерофей, Люксор, Эней, Элизар, Иоанн, Гарри, Адонис, Арес, Илиодор, Марс, Тео, Ян, Домиан, Зевс, Грей, Кай, Реян, Леон, Карим, Саян, Михей, Эльман, Рувим, Илия, Теодор, Лаврин - мужские.
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Ариэль, Люцифер и Миролюб: какие редко употребляемые имена родители выбирали для своих малышей в 2023 году
В 2023 году украинские родители выбирали для своих детей уникальные имена, такие как Миролюб и Люцифер, среди популярных, как Мария и Александр.
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