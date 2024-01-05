ГУР во время рейда на Белгородщину ранили "знаковую личность" - Буданов

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в эфире телемарафона заявил, что во время недавнего рейда украинских разведчиков на Белгородщину, один из тяжелораненых россиян был знаковым лицом и для его эвакуации сразу же прилетел вертолет, передает УНН.

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Буданов отметил, что такие рейды - это обычное дело для украинских разведчиков и тот, кто несет войну другим рано или поздно получит ее у себя.

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Один из тяжелораненых был достаточно знаковой личностью. Сразу же пригласили вертолет для его эвакуации прямо на Москву. Все остальное раскрывать не буду сказал Буданов.

Напомним,

5 января стало известно, что бойцы ГУР осуществили спецоперацию в Белгородской области, они атаковали взводный опорный пункт россиян и нанесли врагу потери.

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