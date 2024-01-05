ГУР здійснило спецоперацію в бєлгородській області, атаковано взводний опорний пункт росіян
Київ • УНН
Українська розвідка провела спецоперацію в бєлгородській області, замінувавши дорогу та вразивши опорний пункт рф, завдавши ворогу втрат.
Головне управління розвідки Міноборони України розповіло про проведення спецоперації на території бєлгородської області росії. Воїни замінували дорогу та атакували російський взводний опорний пункт. Про це повідомляє Telegram-канал ГУР, пише УНН.
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"У зв’язку з почастішанням випадків диверсій з боку росіян й заради захисту цивільних українців, які проживають у громадах поблизу державного кордону та страждають від атак агресора, воїни Головного управління розвідки міністерства оборони України реалізували комплекс спеціальних дій", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що на основі розвідданих, на російських позиціях у грайворонському районі бєлгородської області вище керівництво окупаційної армії рф запланувало перевірку через невдоволення й скарги тамтешнього особового складу кепськими умовами служби.
Перед приїздом керівництва, окупанти стали проводити активні інженерні роботи.
"Аби завдати ворогу втрат та погіршити його морально-психологічний стан, спецпризначенці ГУР МО України спланували та здійснили спецоперацію. Під час виконання завдання розвідники замінували єдину дорогу, якою пересувались загарбники на вказаній ділянці, а також атакували російський взводний опорний пункт", - додають в ГУР.
В результаті нальоту із застосуванням стрілецької зброї та мінометів, а також підриву на українських мінах ворог зазнав втрат. Кількість ліквідованих та поранених окупантів уточнюється.
Нагадаємо
В результаті спецоперації ГУР на російському аеродромі "Шагол" згорів винищувач-бомбардувальник Су-34.