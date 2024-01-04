ГУР спалили ворожий Су-34, що перебував на аеродромі рф – джерело

Сьогодні вночі, в ході спецоперації ГУР, на російському аеродромі в челябінську згорів ворожий літак Су-34. Про це кореспондентці УНН повідомило власне джерело в спецслужбах.

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В ніч на 4 січня на ворожому аеродромі "Шагол" у челябінську згорів винищувач-бомбардувальник Су-34. За інформацією від джерела УНН, подія сталася в ході спецоперації Головного управління розвідки.

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