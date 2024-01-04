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29 березня, 17:57 • 154654 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 192454 перегляди

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Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 211929 перегляди

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Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 156775 перегляди

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28 березня, 17:13 • 160900 перегляди

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ГУР спалили ворожий Су-34, що перебував на аеродромі рф – джерело

ГУР спалили ворожий Су-34, що перебував на аеродромі рф – джерело

Київ • УНН

 • 24058 перегляди

В результаті спецоперації ГУР на російському аеродромі "Шагол" згорів винищувач-бомбардувальник Су-34.

Сьогодні вночі, в ході спецоперації ГУР, на російському аеродромі в челябінську згорів ворожий літак Су-34. Про це кореспондентці УНН повідомило власне джерело в спецслужбах.

Деталі

В ніч на 4 січня на ворожому аеродромі "Шагол" у челябінську згорів винищувач-бомбардувальник Су-34. За інформацією від джерела УНН, подія сталася в ході спецоперації Головного управління розвідки.

В російській армії через масове дезертирство не дають відпусток пораненим – ГУР04.01.24, 11:42 • 21787 переглядiв

Доповнення

Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 362 280 осіб. 

Ганна Оніщенко

Ганна Оніщенко

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