ГУР спалили ворожий Су-34, що перебував на аеродромі рф – джерело
Київ • УНН
В результаті спецоперації ГУР на російському аеродромі "Шагол" згорів винищувач-бомбардувальник Су-34.
Сьогодні вночі, в ході спецоперації ГУР, на російському аеродромі в челябінську згорів ворожий літак Су-34. Про це кореспондентці УНН повідомило власне джерело в спецслужбах.
Деталі
В ніч на 4 січня на ворожому аеродромі "Шагол" у челябінську згорів винищувач-бомбардувальник Су-34. За інформацією від джерела УНН, подія сталася в ході спецоперації Головного управління розвідки.
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