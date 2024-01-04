ГУР сожгли вражеский Су-34, находившийся на аэродроме рф - источник
Киев • УНН
В результате спецоперации ГУР на российском аэродроме "Шагол" сгорел истребитель-бомбардировщик Су-34.
Сегодня ночью, в ходе спецоперации ГУР, на российском аэродроме в челябинске сгорел вражеский самолет Су-34. Об этом корреспонденту УНН сообщил собственный источник в спецслужбах.
Детали
В ночь на 4 января на вражеском аэродроме "Шагол" в челябинске сгорел истребитель-бомбардировщик Су-34. По информации от источника УНН, происшествие произошло в ходе спецоперации Главного управления разведки.
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Дополнение
Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 362 280 человек.