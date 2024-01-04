Генштаб: кількість ліквідованих окупантів перевищила 362 тисячі
Київ • УНН
За даними Генерального штабу України, з 24.02.22 російські війська втратили в Україні близько 362 280 осіб особового складу та понад 6 000 танків.
Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 362 280 осіб, 6002 танків та тисяч одиниць іншої військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.01.24 орієнтовно становили:
особового складу ‒ близько 362 280 (+780) осіб,
танків ‒ 6002 (+12),
бойових броньованих машин ‒ 11 128 (+21),
артилерійських систем – 8574 (+28),
РСЗВ – 947 (+2),
засобів ППО ‒ 630 (+1),
літаків – 329 (+0),
гелікоптерів – 324 (+0),
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6753 (+5),
крилатих ракет ‒ 1785 (+2),
кораблів/катерів ‒ 23 (+0),
підводних човнів - 1 (+0),
автомобільної техніки та автоцистерн – 11 423 (+32),
спеціальної техніки ‒ 1304 (+6).
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