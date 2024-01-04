Генштаб: количество ликвидированных оккупантов превысило 362 тысячи
Киев • УНН
По данным Генерального штаба Украины, с 24.02.22 российские войска потеряли в Украине около 362 280 человек личного состава и более 6 000 танков.
Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 362 280 человек, 6002 танков и тысяч единиц другой военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 04.01.24 ориентировочно составляли:
личного состава - около 362 280 (+780) человек,
танков - 6002 (+12),
боевых бронированных машин - 11 128 (+21),
артиллерийских систем - 8574 (+28),
РСЗВ - 947 (+2),
средств ППО - 630 (+1),
самолетов - 329 (+0),
вертолетов - 324 (+0),
БПЛА оперативно-тактического уровня - 6753 (+5),
крылатых ракет - 1785 (+2),
кораблей/катеров - 23 (+0),
подводных лодок - 1 (+0),
автомобильной техники и автоцистерн - 11 423 (+32),
специальной техники - 1304 (+6).
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