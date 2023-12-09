Враг не оставляет попыток окружить Авдеевку: ситуация на фронте
Киев • УНН
Украинские войска отбили 95 вражеских атак, выдержали ракетные и авиационные удары на нескольких направлениях, удержали позиции, нанеся противнику потери. Оборона также поразила вражеские цели и уничтожила 14 крылатых ракет.
За прошедшие сутки произошло 95 боевых столкновений. В целом враг нанес 28 ракетных и 27 авиационных ударов, совершил 59 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных населенным пунктам. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба, передает УНН.
В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении украинские защитники отбили 11 атак врага в районах Синьковки, северо-восточнее Петропавловки и Ивановки Харьковской области.
На Лиманском направлении Силы обороны отбили атаку противника в районе Спирного Донецкой области.
На Бахмутском направлении наши воины отбили 13 атак врага в районах Богдановки, Ивановского, Клищеевки и Андреевки Донецкой области.
В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося врагу значительные потери. Силы обороны успешно отбили 35 атак противника в районах восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки, Тоненького, Первомайского Донецкой области.
На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Марьинки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где нашими защитниками отражено 24 атаки.
На Шахтерском и Запорожском направлениях Силы обороны отбили все атаки врага, который пытался восстановить утраченное положение в районах западнее Вербового Запорожской области.
В то же время, на Мелитопольском направлении Силы обороны Украины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.
В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны в дальнейшем удерживают занятые позиции на левобережье Днепра, продолжают вести контрбатарейную борьбу, наносят огневое поражение по тылам противника.
"Подразделения ракетных войск нанесли поражение по 6 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и по 1 станции РЭБ противника.
Также силами и средствами противовоздушной обороны Украины было уничтожено 14 крылатых ракет Х-101/Х-555", - говорится в сводке Генштаба.
Враг не оставляет попыток окружить Авдеевку: ситуация на фронте
Украинские войска отбили 95 вражеских атак, выдержали ракетные и авиационные удары на нескольких направлениях, удержали позиции, нанеся противнику потери. Оборона также поразила вражеские цели и уничтожила 14 крылатых ракет.
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