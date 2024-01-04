В российской армии из-за массового дезертирства не дают отпусков раненым - ГУР
Киев • УНН
Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщает, что российские войска, сталкиваясь с нехваткой мест, отказывают в госпитализации легкораненым и отменяют отпуска для реабилитации, чтобы предотвратить дезертирство.
Раненые оккупанты не получают отпусков, предусмотренных для реабилитации, из-за массового дезертирства. Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины, пишет УНН.
Детали
По данным ГУР, несмотря на то, что оккупанты используют гражданские больницы на временно оккупированных территориях в качестве военных госпиталей, мест для размещения всех раненых им все равно не хватает. Поэтому они отказывают в госпитализации тем, кто получил легкое ранение.
Лишение базовых медицинских потребностей гражданского населения в порабощенных регионах Украины и перевод лечебных учреждений под военные нужды оккупационной армии Москвы результата не дало. В связи с этим российское командование решило отказывать в лечении легким раненым
Лечат на оккупированных территориях только тех, кто имеет ранения средней степени тяжести. Тех, кто имеет тяжелое ранение, из-за нехватки оборудования и квалифицированных специалистов отправляют на российскую территорию, хотя доезжают туда далеко не все.
Гур также отмечает, что предусмотренные после ранений реабилитационные отпуска для оккупантов стали острой проблемой для российской оккупационной армии, поскольку многие не возвращаются после такого отпуска.
Факты невозврата из "реабилитации" обусловили решение отменить такие отпуска вообще - еще один метод, которым российское оккупационное командование пытается пресечь массовое дезертирство
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