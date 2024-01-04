В російській армії через масове дезертирство не дають відпусток пораненим – ГУР
Київ • УНН
Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомляє, що російські війська, стикаючись з нестачею місць, відмовляють у госпіталізації легкопораненим і скасовують відпустки для реабілітації, щоб запобігти дезертирству.
Поранені окупанти не отримують відпусток, які передбачені для реабілітації, через масове дезертирство. Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України, пише УНН.
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За даними ГУР, попри те, що окупанти використовують цивільні лікарні на тимчасово окупованих територіях у якості військових госпіталів, місць для розміщення усіх поранених їм все одно не вистачає. Тому вони відмовляють у госпіталізації тим, хто отримав легке поранення.
Позбавлення базових медичних потреб цивільного населення у поневолених регіонах України та переведення лікувальних закладів під військові потреби окупаційної армії москви результату не дало. У зв’язку з цим російське командування вирішило відмовляти у лікуванні легким пораненим
Лікують на окупованих територіях тільки тих, хто має поранення середнього ступеня важкості. Тих, хто має важке поранення, через брак обладнання та кваліфікованих спеціалістів відправляють на російську територію, хоча доїжджають туди далеко не всі.
Гур також зазначає, що передбачені після поранень реабілітаційні відпустки для окупантів стали гострою проблемою для російської окупаційної армії, оскільки багато хто не повертається після такої відпустки.
Факти неповернення з "реабілітації" зумовили рішення скасувати такі відпустки взагалі ― ще один метод, яким російське окупаційне командування намагається припинити масове дезертирство
Через втрати на фронті рф прискорює підготовку молодших лейтенантів - ГУР 28.12.23, 11:38 • 34440 переглядiв