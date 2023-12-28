Из-за потерь на фронте рф ускоряет подготовку младших лейтенантов - ГУР

Из-за существенных потерь офицерского состава российской армии москва ускоряет обучение младших офицеров. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины, пишет УНН.

Главное управление разведки министерства обороны Украины информирует, что военное руководство государства-агрессора россии пытается масштабировать обучение младших лейтенантов и сократить сроки соответствующих подготовки. Такое решение москвы обусловлено серьезными потерями младшего офицерского состава российской оккупационной армии во время войны против Украины - говорится в сообщении ГУР в Telegram.

Детали

Отмечается, что тех, кто прошел ускоренную подготовку и получил первичное офицерское звание, сразу отправляют на фронт.

С целью продолжения интенсивных боевых действий в 2024 году россия также пытается усилить боеспособность штурмовых подразделений, куда, в частности, сгоняют мужчин с оккупированных территорий.

В то же время мстительным московским вождям не дает покоя нанесенное Украиной поражение на Черном море: среди намерений россиян на 2024 год - подготовить спецгруппы для совершения диверсионных атак и провокаций на территории свободных украинских областей на юге - указали разведке.

путин хочет как можно скорее закончить войну, однако главный вопрос для Украины на каких условиях - ГУР