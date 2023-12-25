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путин хочет как можно скорее закончить войну, однако главный вопрос для Украины на каких условиях - ГУР

Киев  •  УНН

25 декабрь 2023, 10:02  •  14308 просмотра

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путин стремится к быстрому завершению войны на своих условиях, тогда как Украина настаивает на территориальной целостности и наказании виновных.

Россия действительно хотела бы быстрее закончить полномасштабное вторжение, которое начала. Однако для Украины главный вопрос на каких условиях. Об этом заявил представитель ГУР МОУ Андрей Юсов в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Детали

Юсов прокомментировал статью в The New York Times о том, что российский диктатор владимир путин якобы "посылает сигналы" Западу о желании заморозить войну в Украине и начать переговоры. При этом путин не собирается уступать даже метром оккупированной территории.

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Безусловно нужно мониторить, анализировать и делать соответствующие выводы и собственно разбираться, что за этим может стоять, какой интерес в том числе украинской стороны. Сами по себе такие материалы - это даже хорошо, потому что - это напрямую отрицаю тезис, что мир якобы забыл об Украине. Это часто дискуссионные материалы, мы должны здесь конечно занимать нашу проактивную позицию, но сам факт, что Украина фигурирует, российское вторжение фигурирует - это очень важно

- сказал Юсов.

Юсов отметил, что режим путина хотел бы быстрее закончить полномасштабную войну, но на их условиях.

Чего хотел бы путин непосредственно, или его режим? Это точное не то, о чем нам говорит российская пропаганда, когда у них все там хорошо, и армия у них лучшая, это далеко не так. Конечно они бы хотели бы как можно скорее закончить это вторжение, другое дело на каких условиях. И с точки зрения украинского национального интереса, международного права, россия - это преступник, а преступник должен быть наказан

 - отметил Юсов.

По его словам, Украина конечно заинтересована в том, чтобы как можно скорее закончилась эта геноцидная война против украинского государства, но с восстановлением территориальной целостности и наказанием международных преступников.

Дополнение

Еще в октябре Президент Владимир Зеленский заявлял, что россия рассматривает различные сценарии относительно войны на ближайшие годы. Один из них - особо опасный. Речь идет о том, что рф ищет возможности замораживания агрессии, чтобы адаптироваться. кремль сможет восстановить разбитый военный потенциал к 2028 году.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Война
путін хоче якомога швидше закінчити війну, проте головне питання для України на яких умовах – ГУР
Putin wants to end the war as soon as possible, but the main question for Ukraine is on what terms - GUR
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