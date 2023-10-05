рф шукає можливості заморозити війну: Зеленський розповів, коли росія може відновитися та на які країни напасти

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«Зараз росія розглядає різні сценарії на найближчі роки. Один із них - особливо небезпечний. Якщо у цій агресії проти України буде будь-яка пауза, будь-яка заморозка ситуації, то буде новий критичний момент у 2028 році. Якщо росії дати адаптуватися зараз, то до 2028 року кремль зможе відновити розбитий нами військовий потенціал, і в росії буде достатньо сили атакувати країни, які у фокусі російської експансії», - розповів Зеленський.

За його словами, окрім України, "це точно будуть країни Балтії, і точно ті країни, на території яких присутній російський контингент.

«Це чітка інформація від нашої розвідки. Ми сигналізуємо вам про це. росія шукає можливості заморозити ситуацію та адаптуватися. Робить висновки зі своїх помилок і готується йти далі. Пам'ятайте, що найбільш небезпечний ворог – це той, який зробив висновки та підготувався до наступного удару на основі цих висновків», - сказав Зеленський.

Доповнення

Раніше повідомлялося, що офіційні особи США враховують ймовірність того, що російсько-українська війна перетвориться на заморожений конфлікт, який триватиме багато років - можливо, десятиліть - і поповнить лави подібних тривалих протистоянь на Корейському півострові, в Південній Азії та за їх межами.



